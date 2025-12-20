¿Quién es Pedro Merino Castro? Así es la historia del nuevo jefe de la UCO con raíces cacereñas

El nuevo jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) ha trabajado para el rey Felipe VI, Pedro Sánchez y tiene raíces cacereñas. Pedro Merino Castro, coronel de la Guardia Civil, fue nombrado el pasado martes como superior de la unidad especializada en investigar delitos complejos como la corrupción, blanqueo de capitales y crimen organizado.

Entra sustituyendo a Rafael Yuste, quien ha sido ascendido a general de brigada. Ya trabajó anteriormente en la UCO, concretamente en la parte de investigación de delitos económicos y anticorrupción, aunque fue hace años y no ha estado de forma continua.

A lo largo de su carrera ha desempeñado destinos clave, entre ellos su paso por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la seguridad de la Casa Real y la Unidad Técnica de Policía Judicial. Además, fue jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, donde participó activamente en investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, y ejerció como vocal asesor en la Jefatura del Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil. Antes de esta nueva etapa, estaba ejerciendo de Jefe de la Comandancia de Salamanca desde el año 2022.

Casa Real y Moncloa

También puede presumir de haber trabajado en los dos órganos más importantes del Estado: la Casa Real y el Gobierno. Fue vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional en Moncloa, donde coincidió con diferentes gobiernos en temas de seguridad del Estado, y ayudante de campo de Felipe VI (cuando era Príncipe de Asturias y después Rey), lo que significa que trabajó directamente en funciones de seguridad y coordinación en la Casa Real durante varios años.

Los ayudantes de campo asisten al rey de forma permanente y, en el desarrollo de actividades oficiales, a la reina. También forman parte del séquito de honor de los jefes de Estado extranjeros en visitas oficiales a España. Cuatro son del Ejército de Tierra, dos de la Armada, dos del Ejército del Aire y uno de la Guardia Civil, que desempeñan por turno estas funciones, según informa Casa Real.

Orígenes extremeños

El nuevo jefe de la UCO tiene raíces extremeñas, concretamente del cacereño pueblo de Torremocha. Por este motivo, tras el nombramiento, el pueblo y sus habitantes no dudaron en mostrar su alegría con mensajes como "enhorabuena a nuestro paisano", "una persona de la que me siento orgullosísima como familiar y paisana" o "enhorabuena, amigo, por tu profesionalidad, sapiencia y entrega".

El nombramiento fue aprobado por el Ministerio del Interior, a propuesta de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y firmado por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo. Merino Castro ocupará el cargo con un plazo mínimo de permanencia de un año, tras cumplir los requisitos exigidos y reunir el perfil idóneo para dirigir la unidad.

Situación

El cambio de directivo llega en un momento en el que la UCO es noticia día sí y día también, ya que se encuentra investigando casos de suma relevancia para el país y el gobierno como el caso Koldo, las investigaciones que afectan al entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como son su mujer y su hermano, Begoña Gómez y David Sánchez, la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o la detención de la exmilitante del PSOE, Leire Díez.

Este contexto hace que el puesto de jefe de la UCO esté bajo máxima atención pública y política, más allá de lo habitual para cuerpos policiales. Según el diario The Objective, algunos sectores dentro de la Guardia Civil han expresado inquietud por el perfil de Merino, considerándolo hasta ahora menos conocido dentro del cuerpo y con menor experiencia reciente en investigación que otros posibles candidatos.

Por ello, la expectación es máxima, por el momento extremadamente político que vive la UCO y la continuidad o no operativa frente a cambios estratégicos o de estilo.