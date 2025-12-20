Las ventanas del Gran Teatro de Cáceres vuelven a abrirse por Navidad

La Navidad no solo se disfruta de puertas adentro en el Gran Teatro de Cáceres, ya que la bombonera cacereña volverá a convertir su fachada en escenario vivo durante estas fiestas navideñas; dando continuidad a una iniciativa que cumple ya dos años y que en ediciones anteriores ha conquistado a lugareños y visitantes.

Tres jornadas

Durante tres jornadas (los días 22, 26 y 29 de diciembre) la música tomará altura para llenar la calle de emociones, ritmo y tradición, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y celebrar la Navidad desde lo colectivo y lo cercano.

La programación arranca el lunes 22 de diciembre a las 19:30 horas con la actuación del grupo Swing Ton Ni Song, que volverá a desplegar su energía contagiosa y su particular forma de reinterpretar los villancicos desde el swing, el humor y la elegancia sonora. Una cita que ya dejó huella en pasadas ediciones y que promete repetir sonrisas.

Flamenco

El jueves 26 de diciembre, también a partir de las 19:30 horas, será el turno del flamenco con el espectáculo 'Zambomba Flamenca' de la Compañía de Baile Caty Palma. Una propuesta creada para disfrutar de una noche de villancicos flamencos donde el cante, el baile y la música dialogan con fuerza y sensibilidad, ofreciendo una interpretación magistral que conecta tradición y emoción.

La programación se cerrará el 29 de diciembre a las 19:00 horas, con el regreso de Swing Ton Ni Song, que pondrá el broche final a estas actividades navideñas volviendo a amenizar la tarde con villancicos y ritmos festivos desde las ventanas del Gran Teatro.

Con esta iniciativa, el Gran Teatro de Cáceres reafirma su vocación de abrirse a la ciudad, llevando la cultura a la calle y convirtiendo su fachada en un punto de encuentro donde la Navidad se escucha, se siente y se comparte.

Todas las actuaciones son gratuitas y se celebrarán desde la fachada del Gran Teatro de Cáceres.