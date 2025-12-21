Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Música en directo

Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

La ciudad ofrecerá una jornada musical con distintos artistas y estilos en varios espacios culturales

Video | Así se celebraron las cañas de Nochebuena en Cáceres

Video | Así se celebraron las cañas de Nochebuena en Cáceres

Carlos Gil

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Sala Belleartes de Cáceres celebrará la Nochebuena con una programación especial de música en directo que comenzará a las 16.00 horas y que reunirá a varios músicos en distintos espacios culturales de la ciudad.

La propuesta, anunciada bajo el lema Nochebuena con música en directo, incluirá actuaciones de estilos como funky, soul, jazz, latin y reggae, en una iniciativa que busca animar la tarde previa a la cena navideña y dinamizar el centro urbano.

Artistas participantes

En los conciertos participarán los músicos Roberto Elekes, Eugenio Simoes, Luis Regidor, Vicky González, Pepe Rincón, David Lerman, Jorge Ordóñez y Alex Ordóñez, que se repartirán en diferentes formaciones y espacios.

Fotogalería | Búscate en las cañas de Nochebuena de Cáceres

Fotogalería | Búscate en las cañas de Nochebuena de Cáceres

Ver galería

Fotogalería | Búscate en las cañas de Nochebuena de Cáceres / Carlos Gil

Las actuaciones se desarrollarán en locales de la calle Pizarro como La Traviata Cáceres, Espacio de Arte y Acción (Belleartes), La Escondida y Dolores dame colores todos ellos habituales en la programación cultural alternativa de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa convertirá la tarde de Nochebuena en una cita musical abierta al público y reforzará la oferta cultural de Cáceres en una fecha tradicionalmente vinculada a los encuentros familiares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
  2. Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
  3. Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
  4. La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
  5. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  6. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  7. Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
  8. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde

Cáceres ha presentado la novena Ruta de Belenes con 28 nacimientos repartidos por la ciudad

Cáceres ha presentado la novena Ruta de Belenes con 28 nacimientos repartidos por la ciudad

El puente más famoso de un pueblo de Cáceres que ya se ha convertido en un atractivo turístico

El puente más famoso de un pueblo de Cáceres que ya se ha convertido en un atractivo turístico

Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

La crecida de las gargantas del Jerte (Cáceres) que destruyó tres puentes

La crecida de las gargantas del Jerte (Cáceres) que destruyó tres puentes

El Gran Teatro de Cáceres presenta el espectáculo musical 'Tributo La Granja' para toda la familia

El Gran Teatro de Cáceres presenta el espectáculo musical 'Tributo La Granja' para toda la familia

El Descubrimiento, entre el declive del comercio local en Cáceres y la supervivencia diaria

El Descubrimiento, entre el declive del comercio local en Cáceres y la supervivencia diaria

La afluencia, al alza en el Museo Helga de Alvear de Cáceres: supera las 200.000 visitas

La afluencia, al alza en el Museo Helga de Alvear de Cáceres: supera las 200.000 visitas

Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres

Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
Tracking Pixel Contents