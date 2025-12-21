Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro

La Sala Belleartes de Cáceres celebrará la Nochebuena con una programación especial de música en directo que comenzará a las 16.00 horas y que reunirá a varios músicos en distintos espacios culturales de la ciudad.

La propuesta, anunciada bajo el lema Nochebuena con música en directo, incluirá actuaciones de estilos como funky, soul, jazz, latin y reggae, en una iniciativa que busca animar la tarde previa a la cena navideña y dinamizar el centro urbano.

Artistas participantes

En los conciertos participarán los músicos Roberto Elekes, Eugenio Simoes, Luis Regidor, Vicky González, Pepe Rincón, David Lerman, Jorge Ordóñez y Alex Ordóñez, que se repartirán en diferentes formaciones y espacios.

Fotogalería | Búscate en las cañas de Nochebuena de Cáceres / Carlos Gil

Las actuaciones se desarrollarán en locales de la calle Pizarro como La Traviata Cáceres, Espacio de Arte y Acción (Belleartes), La Escondida y Dolores dame colores todos ellos habituales en la programación cultural alternativa de la ciudad.

La iniciativa convertirá la tarde de Nochebuena en una cita musical abierta al público y reforzará la oferta cultural de Cáceres en una fecha tradicionalmente vinculada a los encuentros familiares.