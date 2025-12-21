Música en directo
Cáceres celebrará la Nochebuena con conciertos desde la tarde: así se organizan los bares de la calle Pizarro
La ciudad ofrecerá una jornada musical con distintos artistas y estilos en varios espacios culturales
La Sala Belleartes de Cáceres celebrará la Nochebuena con una programación especial de música en directo que comenzará a las 16.00 horas y que reunirá a varios músicos en distintos espacios culturales de la ciudad.
La propuesta, anunciada bajo el lema Nochebuena con música en directo, incluirá actuaciones de estilos como funky, soul, jazz, latin y reggae, en una iniciativa que busca animar la tarde previa a la cena navideña y dinamizar el centro urbano.
Artistas participantes
En los conciertos participarán los músicos Roberto Elekes, Eugenio Simoes, Luis Regidor, Vicky González, Pepe Rincón, David Lerman, Jorge Ordóñez y Alex Ordóñez, que se repartirán en diferentes formaciones y espacios.
Las actuaciones se desarrollarán en locales de la calle Pizarro como La Traviata Cáceres, Espacio de Arte y Acción (Belleartes), La Escondida y Dolores dame colores todos ellos habituales en la programación cultural alternativa de la ciudad.
La iniciativa convertirá la tarde de Nochebuena en una cita musical abierta al público y reforzará la oferta cultural de Cáceres en una fecha tradicionalmente vinculada a los encuentros familiares.
- Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
- Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
- Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
- La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
- Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
- El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
- Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
- Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde