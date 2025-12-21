Cáceres ha presentado la novena Ruta de Belenes con 28 nacimientos repartidos por la ciudad

Cáceres ha vuelto a poner en valor una de sus tradiciones navideñas más arraigadas con la presentación de la 9ª Ruta de Belenes “Ciudad de Cáceres”, una iniciativa impulsada por la Diócesis de Coria-Cáceres, a través de la Asociación Belenista, y que ha contado un año más con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, que ha participado activamente en su difusión y promoción.

Por noveno año consecutivo, la ruta ha reunido una amplia muestra de nacimientos distribuidos por distintos puntos de la ciudad, alcanzando en esta edición un total de 28 belenes, lo que ha consolidado una tradición que continúa muy presente en la vida cultural y religiosa cacereña. Desde la organización se ha recordado además que el belenismo fue declarado en 2022 por el Gobierno de España como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, un reconocimiento que ha reforzado la relevancia de este tipo de iniciativas vinculadas a la Navidad.

La ruta

La ruta de este año se ha articulado a través de belenes instalados tanto en espacios religiosos como civiles y comerciales. En concreto, la mayor parte de los nacimientos se han ubicado en instituciones religiosas, como parroquias, cofradías y conventos, mientras que otros han podido visitarse en residencias, colectivos y organismos públicos, además de varios escaparates, lo que ha permitido extender el recorrido por diferentes zonas de la ciudad.

Ruta de belenes de Cáceres. / El Periódico Extremadura

El presidente de la Asociación Belenista, Jorge Rodríguez Velasco, ha señalado como una de las principales novedades de esta edición la incorporación de tres nuevos nacimientos, concretamente los del Obispado, la residencia “El Cuartillo” y el promovido por el AMPA del Colegio San José. Asimismo, ha destacado la calidad artística del belén barroco "CapriccioVeneziano", instalado en la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, así como la originalidad del belén de plastilina que puede visitarse en la Fundación Mercedes Calle-Carlos Ballesteros.

Gran parte de los belenes que forman parte de la ruta han participado además en el Certamen Local de Belenes, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 23 de diciembre en un acto que se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres.

La Ruta de Belenes se ha consolidado así como una propuesta cultural y patrimonial que, cada Navidad, invita a recorrer Cáceres a través de una tradición que combina arte, historia y devoción.