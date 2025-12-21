La crecida del río Salor por las lluvias impide votar en las elecciones a los vecinos de Cuartos del Baño (Cáceres): "Se nos está privando de un derecho"

La crecida del río Salor por las lluvias continuadas ha anegado nuevamente el puente que los vecinos de Cuartos del Baño tienen como única salida de sus fincas y han impedido que una decena de residentes de la finca no puedan salir de sus viviendas para ir a votar: "Nos han privado de nuestro derecho al voto", claman.

Cáceres

Hace varios días que el cielo viene descargando con fuerza en la zona de Cáceres y su área metropolitana y esta finca, que está ubicada entre las localidades de Malpartida de Cáceres y Aliseda, pero en el término municipal de la capital provincial, sufre mucho por las fuertes precipitaciones.

Candi es una de las vecinas de la finca, y solicita de una vez por todas el arreglo definitivo del camino de Monte Almeida, única vía alternativa y segura para su salida. "Es una falta de respeto que no nos hayan solucionado todavía este problema, y lo de hoy agrava todo aún más".

Semana complicada

La semana para los vecinos de Cuartos del Baño ha sido bastante complicada. El lunes acudieron a la capital provincial para mantener una reunión con sus abogados y tomar una decisión sobre su situación. Cabe recordar que hace apenas unos días se intentó repara su salida alternativa, pero los propietarios de las fincas que atraviesan este camino imposibilitaron la rehabilitación de la vía colocando un tractor en su entrada.

Crecida del río Salor. / E. P.

Junto a su defensa, los vecinos tomaron la decisión de realizar los trámites de ejecución de sentencia contra los propietarios de las fincas. Lo harían efectivo, presumiblemente, en la primera quincena de enero. Esto ocurrió el lunes, pero ese mismo día llegaron las lluvias y quedaron aislados. El jueves por fin pudieron salir tras varias horas continuadas sin llover. Lo hicieron para manifestarse en la plaza de las Piñuelas, frente al Ayuntamiento de Cáceres. Lograron convocar una reunión para esta próxima semana.

Nuevas lluvias

Pero el viernes volvió a caer agua con fuerza en zonas del río Salor y el río Ayuela, lo que volvió a hacer imposible su salida. Este domingo, casi 48 horas después, todavía no podían cruzar. Por ello, no han podido salir de la finca a ejercer su derecho al voto.