El Gran Teatro de Cáceres presenta el espectáculo musical 'Tributo La Granja' para toda la familia

Tres opciones para disfrutar de la ciudad este fin de semana.

'Tributo La Granja', un espectáculo musical para toda la familia en la ciudad

El Gran Teatro de Cáceres acoge el próximo domingo, 21 de diciembre, a las 12.30 horas, el espectáculo musical Tributo La Granja, pensado para toda la familia.

La obra sigue a Susanita y Juan, que pasan un fin de semana en la granja con su tío, aprendiendo sobre el cuidado de los animales, la protección del medio ambiente y el verdadero significado de la amistad. Durante la aventura, conocerán a personajes como el gallo, el caballo o la vaca, y juntos deberán resolver un pequeño problema provocado por la inesperada visita del lobo Feroz. Los niños serán los grandes protagonistas, participando activamente en juegos, bailes y risas. Las entradas están disponibles por 13 euros en venta anticipada y 16 euros el día del espectáculo.

Concierto de Navidad de Afinando en el Palacio de Congresos

Este domingo a las 19.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acoge el Concierto de Navidad a cargo de las agrupaciones pedagógicas de Afinando, proyecto de la Fundación Orquesta de Extremadura.

El evento contará con actuaciones del Coro Infantil y Juvenil de Extremadura, dirigido por María Rodríguez; la Orquesta Infantil de Extremadura, bajo la batuta de Fede Esteve y Fabián Romero; la Banda de Vientos y Percusión de Extremadura, dirigida por Gustavo Castro, y la Orquesta Juvenil de Extremadura, también bajo la dirección de Gustavo Castro. El concierto ofrecerá un repertorio navideño pensado para disfrutar en familia, celebrando la música y el talento de los jóvenes músicos de la región.

'Historias que Brillan' trae magia navideña a Ruta de la Plata

Ruta de la Plata convierte los domingos de diciembre en una cita con la magia y la Navidad en Cáceres, con teatro familiar, cuentacuentos y espectáculos gratuitos para todas las edades.

El 21 de diciembre a las 13.00 horas, el espectáculo Crepusculina y Eco ofrecerá un canta-cuentos musical en el que las viajeras del más acá, con su baúl mágico, recorrerán varios cuentos navideños, narrando el origen y las primeras historias de la Navidad. Con música en directo y canciones pegadizas, el espectáculo promete hacer bailar y cantar a grandes y pequeños, combinando diversión, emoción y aprendizaje.

Durante estos días, familias y niños podrán disfrutar de historias llenas de magia, humor y fantasía, sumergiéndose en mundos fantásticos y viviendo la Navidad con ilusión y alegría.