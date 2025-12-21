Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones autonómicasResultadosBadajozCáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

El Gran Teatro de Cáceres presenta el espectáculo musical 'Tributo La Granja' para toda la familia

Una obra familiar sobre la amistad y el cuidado del medio ambiente

'Tributo La Granja' en el Gran Teatro de Cáceres.

'Tributo La Granja' en el Gran Teatro de Cáceres. / Cedida

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres opciones para disfrutar de la ciudad este fin de semana.

'Tributo La Granja', un espectáculo musical para toda la familia en la ciudad

El Gran Teatro de Cáceres acoge el próximo domingo, 21 de diciembre, a las 12.30 horas, el espectáculo musical Tributo La Granja, pensado para toda la familia.

La obra sigue a Susanita y Juan, que pasan un fin de semana en la granja con su tío, aprendiendo sobre el cuidado de los animales, la protección del medio ambiente y el verdadero significado de la amistad. Durante la aventura, conocerán a personajes como el gallo, el caballo o la vaca, y juntos deberán resolver un pequeño problema provocado por la inesperada visita del lobo Feroz. Los niños serán los grandes protagonistas, participando activamente en juegos, bailes y risas. Las entradas están disponibles por 13 euros en venta anticipada y 16 euros el día del espectáculo.

Concierto de Navidad de Afinando en el Palacio de Congresos

Este domingo a las 19.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acoge el Concierto de Navidad a cargo de las agrupaciones pedagógicas de Afinando, proyecto de la Fundación Orquesta de Extremadura.

El evento contará con actuaciones del Coro Infantil y Juvenil de Extremadura, dirigido por María Rodríguez; la Orquesta Infantil de Extremadura, bajo la batuta de Fede Esteve y Fabián Romero; la Banda de Vientos y Percusión de Extremadura, dirigida por Gustavo Castro, y la Orquesta Juvenil de Extremadura, también bajo la dirección de Gustavo Castro. El concierto ofrecerá un repertorio navideño pensado para disfrutar en familia, celebrando la música y el talento de los jóvenes músicos de la región.

'Historias que Brillan' trae magia navideña a Ruta de la Plata

Ruta de la Plata convierte los domingos de diciembre en una cita con la magia y la Navidad en Cáceres, con teatro familiar, cuentacuentos y espectáculos gratuitos para todas las edades.

El 21 de diciembre a las 13.00 horas, el espectáculo Crepusculina y Eco ofrecerá un canta-cuentos musical en el que las viajeras del más acá, con su baúl mágico, recorrerán varios cuentos navideños, narrando el origen y las primeras historias de la Navidad. Con música en directo y canciones pegadizas, el espectáculo promete hacer bailar y cantar a grandes y pequeños, combinando diversión, emoción y aprendizaje.

Durante estos días, familias y niños podrán disfrutar de historias llenas de magia, humor y fantasía, sumergiéndose en mundos fantásticos y viviendo la Navidad con ilusión y alegría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luis Rodríguez, de Cáceres y con solo 18 años, se hace autónomo y reabre la tienda Montepicaza de Don Benito
  2. Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
  3. Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
  4. La ‘Beverly Hills’ de Cáceres ya no para: el eje donde siempre hay un negocio nuevo
  5. Las máquinas que estaban construyendo el puente de Cedillo (Cáceres) se retiran porque falta una firma de Óscar Puente y la obra se vuelve a retrasar
  6. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  7. Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
  8. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde

El Gran Teatro de Cáceres presenta el espectáculo musical 'Tributo La Granja' para toda la familia

El Gran Teatro de Cáceres presenta el espectáculo musical 'Tributo La Granja' para toda la familia

El Descubrimiento, entre el declive del comercio local en Cáceres y la supervivencia diaria

El Descubrimiento, entre el declive del comercio local en Cáceres y la supervivencia diaria

La crecida de las gargantas del Jerte (Cáceres) que destruyó tres puentes

La crecida de las gargantas del Jerte (Cáceres) que destruyó tres puentes

La afluencia, al alza en el Museo Helga de Alvear de Cáceres: supera las 200.000 visitas

La afluencia, al alza en el Museo Helga de Alvear de Cáceres: supera las 200.000 visitas

Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres

Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres

Las ventanas del Gran Teatro de Cáceres vuelven a abrirse por Navidad

Las ventanas del Gran Teatro de Cáceres vuelven a abrirse por Navidad

El enigma del doctor Ceresoles: médico, curandero y leyenda en el Cáceres del siglo XIX

El enigma del doctor Ceresoles: médico, curandero y leyenda en el Cáceres del siglo XIX

Un premio a los 41 años a tijera limpia de Jorge Barrantes, el peluquero que sigue trabajando sin cita previa

Un premio a los 41 años a tijera limpia de Jorge Barrantes, el peluquero que sigue trabajando sin cita previa
Tracking Pixel Contents