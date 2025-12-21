La policía busca a un joven de 23 años desaparecido en Cáceres

Un joven de 23 años se ha perdido en Cáceres. La Policía Nacional confirma que se ha creado un operativo de búsqueda en la capital provincial para buscar al chaval, del que no se conocen datos personales y apenas se ha difundido una imagen para ayudar en la búsqueda.

Fue visto por primera vez el pasado viernes, 19 de diciembre, en la plaza Mayor. Ocurrió en torno a las 22.15 horas. La empresa Cerujovi, que en los últimos días también ha estado en el foco de la polémica porque los vecinos de Gil Cordero, 4 se han opuesto a que creasen un piso tutelado en su inmueble, han solicitado que cualquier persona que tenga información sobre él se ponga en contacto medianet el número de teléfono 642563445.

Desde el momento en que se produjo la denuncia, los agentes de la Policía Nacional han asumido el caso, pero por el momento no han tenido ninguna novedad y siguen realizando las indagaciones correspondientes para hallarle.