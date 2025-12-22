Sucesos
Aparece en buen estado el joven de 23 años que desapareció en Cáceres
La policía confirma que ha sido hallado durante la mañana
Buenas noticias para Cáceres. La Policía Nacional confirma que el joven que llevaba desaparecido desde la pasada semana ya ha sido hallado en buen estado de salud. El hallazgo se habría producido durante la mañana, pues el departamento de prensa ha informado de ello en torno a las once y media.
Se trata de un jocen de 23 años por el que los agentes de la policía crearon un operativo de búsqueda en la capital provincial para buscarle, del que no se han conocido datos personales y apenas se difundió una imagen para ayudar a la búsqueda.
Fue visto por primera vez el pasado viernes, 19 de diciembre, en la plaza Mayor de Cáceres. Ocurrió en torno a las 22.15 horas. La empresa Cerujovi, que en los últimos días también estuvo en el foco de la polémica porque los vecinos de Gil Cordero, 4 se opusieron a que creasen un piso tutelado en su inmueble, solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre él contactase con ellos.
Ha sido en la propia ciudad de Cáceres donde ha sido hallado. Sin embargo, aún se desconocen los motivos de su desaparición. Llevaba más de 36 horas sin contestar al teléfono, pero finalmente han logrado contactar con él, dando por finalizado el operativo de búsqueda. Fueron los agentes de la Policía Nacional quienes asumieron el caso desde el primer momento.
