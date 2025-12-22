Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El bar En Ca Rosi reparte 36.000 euros en Cáceres: "Pensábamos que nos había tocado El Gordo"

Los responsables de este negocio familiar afirman haber vendido "unos 300 décimos" de la terminación agraciada en el Sorteo de Navidad

VIDEO | En Cá Rosi reparte 36.000 en Cáceres

VIDEO | En Cá Rosi reparte 36.000 en Cáceres

Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El bar En Ca Rosi, situado en el barrio cacereño de San Francisco, ha repartido alrededor de 36.000 euros entre sus clientes al coincidir las tres últimas cifras (432) de El Gordo de Navidad. Unos 300 décimos premiados, con un importe de 120 euros cada uno, han hecho posible esta alegría compartida.

"Al menos da para una ronda de vino para los vecinos", bromeaba Chicho, responsable del local, al recordar el momento de tensión vivido durante la mañana. "Nos hemos llevado un buen susto, porque al principio pensábamos que era El Gordo", explicaba. "Nos pusimos a gritar de felicidad, pero enseguida vimos que no era así", añadía una de sus compañeras.

A pesar de la confusión inicial, los responsables del local reconocían estar "muy emocionados" por poder repartir dinero entre clientes, amigos y vecinos, destacando la importancia de la cercanía en este negocio familiar. "Es la primera vez que nos toca algo en el Sorteo de Navidad. No ha podido ser El Gordo, así que nos conformaremos con ‘El Gordino’", comentaban entre risas. Porque para ellos, lo que verdaderamente cuenta en un día tan especial es "repartir ilusión", una idea que refleja el espíritu navideño del barrio.

Los responsables del bar En Ca Rosi, junto a uno de los décimos agraciados.

Los responsables del bar En Ca Rosi, junto a uno de los décimos agraciados. / Carlos Gil

Con la vista puesta en el Niño

Desde En Ca Rosi explicaban además que, a mediodía, algunos de los afortunados ya se habían acercado al local para confirmar el importe del premio e incluso para reservar décimos de cara al Sorteo del Niño, prolongando así el ambiente de celebración que se ha vivido desde primera hora en este establecimiento cacereño.

