Cáceres crece en trabajadores y se sitúa en noviembre al mismo nivel que en verano

La afiliación a la Seguridad Social por municipios en la provincia de Cáceres ha dibujado un mapa laboral muy polarizado, en el que las grandes ciudades y cabeceras comarcales han concentrado la mayor parte del empleo mientras una extensa red de pequeños municipios ha sostenido cifras muy reducidas de cotizantes, en muchos casos por debajo del centenar. La provincia, que es lo importante, no ha parado de crecer en el último trimestre y se ha situado al mismo nivel que en verano, rondando los 143.500 trabajadores. Es importante señalar también la caída que se produjo en septiembre y octubre, así como los bajos datos del primer trimestre del año, en los que no se llegó a los 140.000.

Cáceres y Plasencia

Según los datos disponibles en el Instituto de Estadística de Extremadura, Cáceres capital ha vuelto a situarse como el principal foco de empleo de la provincia, con 37.913 afiliados, una cifra que ha superado con mucha diferencia al resto de municipios. A gran distancia se ha situado Plasencia, con 15.024 afiliados, consolidando su papel como segundo gran motor laboral del norte de la provincia y referencia para amplias zonas del Valle del Jerte, La Vera y Tierras de Granadilla.

Siguientes

Tras las dos grandes ciudades, el siguiente escalón lo han ocupado municipios de carácter industrial, agrícola o administrativo. Navalmoral de la Mata ha registrado 6.105 afiliados, una cifra que ha confirmado su papel estratégico ligado a la actividad industrial, energética y de servicios. Coria, con 4.501 afiliados, y Miajadas, con 3.786, han completado el grupo de grandes núcleos con fuerte capacidad de atracción laboral.

Trabajadores en una obra. / EL PERIÓDICO

Grupo intermedio-alto

También han destacado Trujillo (3.451 afiliados), Talayuela (2.848), Jaraíz de la Vera (2.546), Moraleja (2.349) y Montehermoso (2.221), municipios que han funcionado como ejes comarcales y que han concentrado buena parte del empleo de su entorno inmediato.En este grupo intermedio-alto han aparecido igualmente Arroyo de la Luz (2.094), Casar de Cáceres (1.786), Valencia de Alcántara (1.753), Malpartida de Plasencia (1.837) y Malpartida de Cáceres (1.558), evidenciando el peso del área de influencia de la capital cacereña y de los principales corredores de comunicación.

Más

Un segundo bloque lo han formado localidades con entre 500 y 1.500 afiliados, muchas de ellas con economías diversificadas entre agricultura, servicios y pequeña industria. En este grupo se han situado Hervás (1.238), Jarandilla de la Vera (1.035), Torrejoncillo (1.000), Losar de la Vera (960), Cabezuela del Valle (906), Madroñera (853), Navaconcejo (855) o Sierra de Fuentes (834).

Estos municipios han mostrado una capacidad notable para mantener empleo estable en contextos rurales, apoyándose en sectores como el turismo, la agroindustria, la construcción o los servicios públicos, y actuando como polos de atracción para poblaciones más pequeñas del entorno.

Provincia fragmentada

El análisis global ha puesto de relieve una provincia extremadamente fragmentada desde el punto de vista laboral. Más de un centenar de municipios no han alcanzado los 300 afiliados, y varias decenas se han movido en cifras inferiores a los 100 cotizantes.

Casos como Campillo de Deleitosa (12 afiliados), Berrocalejo (14), Cachorrilla (17), Valdecañas de Tajo (17), Benquerencia (21), Ruanes (19) o Higuera de Albalat (22) han reflejado la extrema debilidad laboral de algunos enclaves, muy condicionados por el envejecimiento poblacional, la despoblación y la falta de actividad económica estructurada.

Sector primario

En muchos de estos municipios, la afiliación ha dependido casi exclusivamente del sector primario, de servicios básicos o del empleo público, lo que ha limitado su capacidad de crecimiento y de atracción de población activa.

Por comarcas

Por comarcas, el norte de la provincia ha concentrado un volumen importante de afiliados en torno a Plasencia, Navalmoral y el eje de La Vera, mientras que el centro ha girado en torno a Cáceres capital y su área de influencia. En el sur y el este, Miajadas y Trujillo han actuado como referencias laborales, mientras que el oeste ha mostrado una mayor dispersión, con Moraleja y Valencia de Alcántara como principales focos.

Análisis

Los datos han puesto sobre la mesa uno de los grandes desafíos de la provincia: reducir la brecha entre los grandes núcleos de empleo y un mundo rural con escasa afiliación y alta dependencia. La fotografía laboral ha confirmado que el crecimiento y la estabilidad del empleo siguen pasando por reforzar las cabeceras comarcales y, al mismo tiempo, por buscar fórmulas que permitan generar actividad económica sostenible en los municipios más pequeños.

Una radiografía que ha reflejado con claridad la desigual distribución del empleo en la provincia y que vuelve a situar el reto demográfico y económico en el centro del debate territorial.