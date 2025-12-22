Cáceres se vuelca con la Navidad: una amplia programación navideña para todas las edades, barrios y pedanías de la ciudad

La Navidad en Cáceres suma este año la proyección de un nuevo cuento navideño en la fachada del Ayuntamiento, la incorporación de una zambomba flamenca a los programas musicales ‘Armonías Navideñas’ y ‘Extremadura canta la Navidad’, el éxito del Espacio PequeNavidad en el paseo de Cánovas y el regreso de los pasacalles a barrios y pedanías, junto a una agenda reforzada de actividades para las personas mayores.

Queremos que la ciudad sienta la Navidad de un modo especial, con actividades que abarcan todos los barrios, pedanías y rangos de edad Soledad Carrasco — Concejala de Festejos

La presentación se realizó en rueda de prensa junto a la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos; el concejal de Cultura, Jorge Suárez; y la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, reflejando el carácter transversal de una programación que implica a distintas áreas municipales.

Cáceres presenta su programación de Navidad con actividades en todos los barrios y pedanías

Carrasco subrayó que el objetivo es llevar el ambiente navideño más allá del centro, reforzando la presencia de actividades en barrios y pedanías y apostando por una programación inclusiva, pensada tanto para niños como para jóvenes, adultos y personas mayores.

La Plaza Mayor se ha consolidado como epicentro de la Navidad cacereña, con su pista de hielo, cubierta por un paraguas de luces y acompañada de una vista privilegiada de la ciudad. / Ayto.Cáceres

La Plaza Mayor y el centro histórico, corazón de la Navidad en Cáceres

La Plaza Mayor se ha consolidado de nuevo como el epicentro de la Navidad cacereña, con su tradicional pista de hielo, cubierta por un paraguas de luces, y una vista privilegiada de la ciudad monumental. La muralla luce iluminada coincidiendo con el aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad.

Este entorno se completa con la ornamentación floral y navideña de la fachada del Ayuntamiento y con el Poblado Navideño de la Gran Vía, donde se ofrece chocolate caliente y artículos de temporada.

El Espacio PequeNavidad, ubicado en el parque de Gloria Fuertes, ofrece mini noria, trineo tirado por renos, scalextric, zonas de juego para adolescentes y puestos de crepes y gofres entre otras actividades / Ayto.Cáceres

Actividades infantiles y familiares en Cáceres esta Navidad

Uno de los espacios clave es el paseo de Cánovas, que este año cuenta con dos zonas diferenciadas. En el parque de Gloria Fuertes ya está en funcionamiento el Espacio PequeNavidad, con mini noria, trineo tirado por renos, scalextric y zonas de juego para adolescentes, además de puestos de crepes y gofres.

El paseo de Cánovas concentra PequeNavidad y el Mercado de Navidad

En el propio paseo se desarrolla el Mercado de Navidad, con 45 puestos de artesanía y regalos, en el que participan cuatro ONG, con el objetivo de dar visibilidad a su labor social.

Belenes, tradición y patrimonio: así se vive la Navidad en Cáceres

La ciudad cuenta este año con un nuevo belén luminoso al aire libre en la plaza de Santa María, que se suma al Belén Municipal del Palacio de la Isla y a la tradicional ruta de belenes, con espacios tan emblemáticos como el Palacio de los Golfines o el belén de plastilina de la Fundación Mercedes Calles.

Además, se está celebrando la XXXIII edición del Certamen de Belenes, que vuelve a poner de relieve la creatividad de decenas de familias y colectivos.

Pregón, cuentacuentos y espectáculos para celebrar la Navidad

El Pórtico de la Navidad ya tuvo lugar el pasado 13 de diciembre en la concatedral de Santa María, con el pregón a cargo de Juan Francisco Rivero, dando el pistoletazo de salida al calendario festivo.

Los más pequeños están siendo protagonistas con cuentacuentos en el Palacio de la Isla, casas de cultura, pedanías, residencias de mayores e incluso en el Hospital San Pedro de Alcántara. Como novedad, este año se ha estrenado el programa “Titiritando la Navidad”, que combina títeres y cuentos participativos con instrumentos y pequeños experimentos.

Un nuevo cuento de Navidad será proyectado en la fachada del Ayuntamiento / Ayto.Cáceres

El Ayuntamiento proyectará un nuevo cuento de Navidad el 3 de enero

Tras el espectáculo de videomapping del encendido navideño, el 3 de enero se podrá disfrutar de un nuevo espectáculo de imagen y sonido sobre la fachada del Ayuntamiento, donde se proyectará un nuevo cuento de Navidad.

Para los más pequeños también está previsto el Pequecotillón del 31 de diciembre en el Foro de los Balbos, con música, baile y gominolas en lugar de uvas.

Programación navideña para personas mayores en Cáceres

Las personas mayores cuentan con una agenda específica que incluye un desayuno de convivencia celebrado el 18 de diciembre en la Casa del Mayor y un cotillón previsto para el 28 de diciembre desde las 11:30 horas, con animación, photocall y dulces navideños.

Además, participarán en la San Silvestre de Mayores, que se celebrará el 27 de diciembre, con un circuito adaptado en la avenida de Portugal.

San Silvestre cacereña y San Silvestre de Mayores: fechas y horarios

La San Silvestre cacereña, una de las citas más multitudinarias del calendario festivo, se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 18:00 horas, con salida desde la plaza Mayor.

Conciertos y música en directo durante la Navidad en Cáceres

La música vuelve a ocupar un lugar destacado con el programa ‘Armonías Navideñas’, que se está desarrollando en 12 puntos de la ciudad, como la avenida de las Lavanderas, la plaza de Italia, Valdesalor o la calle Rodríguez Moñino.

La música vuelve a ocupar un lugar destacado con el programa ‘Armonías Navideñas’, que se está desarrollando en 12 puntos de la ciudad. / Ayto.Cáceres

El 20 de diciembre tendrá lugar el concierto de Navidad de la Banda Municipal en la Sala Capitol y, ese mismo día, se celebrará una nueva edición de ‘Extremadura canta la Navidad’, un multitudinario encuentro de corales que recorrerá la ciudad monumental hasta confluir en la fachada del Ayuntamiento.

Como una de las grandes novedades de esta edición, el pasado 18 de diciembre la plaza Mayor acogió una Zambomba Flamenca, con un espectáculo de gran formato y un amplio número de artistas.

Pasacalles navideños por los barrios y pedanías de Cáceres

Desde el 20 y hasta el 31 de diciembre, los pasacalles navideños recorrerán barrios como Vistahermosa, La Cañada, Mejostilla, Junquillo, Macondo, R66, plaza de Santiago, San Francisco o Residencial Universidad, entre otros.

Las pedanías contarán con actuaciones musicales matinales en Valdesalor (20 de diciembre), Rincón de Ballesteros (27 de diciembre) y Estación Arroyo-Malpartida (28 de diciembre).

Carrasco ha destacado el apoyo municipal a las actividades organizadas por las asociaciones vecinales y la creatividad creciente de las barriadas, con concursos de decoración, talleres, música, degustaciones o iniciativas tan singulares como los árboles tejidos a ganchillo en la ciudad monumental.

Por último, la concejala ha avanzado que la llegada de los Reyes Magos incorporará “importantes novedades”, que se detallarán próximamente.

La llegada de los Reyes Magos / Ayto. Cáceres

Agenda navideña: Fechas clave para disfrutar de la Navidad en Cáceres