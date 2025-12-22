La calle Médico Sorapán de Cáceres gana espacio para el peatón tras la ampliación de su acera

El Ayuntamiento de Cáceres ha finalizado la primera fase de las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Médico Sorapán, una actuación que ha permitido ampliar la acera en el tramo de los números impares y facilitar el tránsito peatonal en una vía con elevada intensidad de paso.

Los trabajos se han desarrollado entre la intersección con la avenida de Antonio Hurtado y la calle Bellavista y se han ejecutado con cargo al contrato municipal de conservación de pavimentos y mejora de la accesibilidad. Con esta intervención, el ancho de la acera ha alcanzado los 2,10 metros, lo que ha supuesto una mejora notable en términos de seguridad y comodidad para los viandantes.

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha señalado que esta actuación se enmarca en “el trabajo continuo que estamos realizando desde el equipo de Gobierno en todos los barrios y calles de Cáceres, atendiendo las demandas que nos trasladan los vecinos y priorizando la mejora de la accesibilidad y la seguridad en el espacio público”.

Adaptación a la normativa

La obra ha incluido el cambio de alineación de los bordillos, la demolición del pavimento existente y la ejecución de un nuevo firme de hormigón pigmentado con acabado cepillado, encintado con baldosa granallada. Además, se ha incorporado pavimento podotáctil para garantizar la adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

Asimismo, se han adaptado dos pasos de peatones y se ha procedido al desplazamiento de seis luminarias para adecuarlas a la nueva configuración de la vía.

La intervención ha contado con un plazo de ejecución aproximado de mes y medio y un presupuesto cercano a los 35.000 euros. Según ha indicado Bazo, con este tipo de actuaciones el Ayuntamiento “ha reforzado su compromiso con la mejora progresiva de la accesibilidad urbana y la eliminación de barreras arquitectónicas en distintos puntos de la ciudad”.