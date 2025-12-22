El Conventual de Alcántara (Cáceres), un hotel de cuatro estrellas entre la historia y la modernidad

El Hotel Conventual de Alcántara, uno de los establecimientos de cuatro estrellas de la Red de Hospederías de Extremadura, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del turismo patrimonial y de naturaleza en la región. Ubicado en un antiguo convento del siglo XV, el hotel ha sabido conjugar una decoración moderna y funcional con el respeto al espíritu original del edificio, ofreciendo al visitante una experiencia singular marcada por la calma, la luz y el entorno.

El establecimiento cuenta con amplias habitaciones, grandes ventanales y espacios comunes luminosos que refuerzan la sensación de tranquilidad. La zona renovada ha permitido disponer de estancias cómodas y adaptadas a las necesidades actuales, mientras que sus instalaciones incluyen restaurante, pista de pádel y salones para eventos, lo que lo convierte también en un enclave idóneo para celebraciones y encuentros profesionales.

Situado en Alcántara, al oeste de la provincia de Cáceres, el hotel se integra en un municipio que forma parte del Parque Natural del Tajo Internacional, uno de los espacios protegidos más singulares de la frontera hispano-lusa. Su cercanía a Portugal y a otros municipios del entorno convierte a la localidad en un destino perfecto para el turismo activo y rural, con rutas de senderismo, actividades al aire libre y propuestas vinculadas a la naturaleza.

Entre los grandes atractivos patrimoniales destacan el Puente Romano de Alcántara, construido en tiempos del emperador Trajano, y el Conventual de San Benito, dos monumentos que refuerzan el carácter histórico de la zona y que forman parte imprescindible de la visita.

Gastronomía extremeña y vinos seleccionados

La oferta gastronómica del hotel se apoya en una cocina basada en productos típicos de la zona, respetando aromas y sabores tradicionales e incorporando sutiles toques de innovación. Platos representativos de la gastronomía extremeña se acompañan de una cuidada selección de vinos, en una propuesta pensada para poner en valor el producto local y la identidad culinaria del territorio.

La actual hospedería abrió sus puertas en 2007 tras una inversión cercana a los cinco millones de euros, sobre el antiguo convento de San Francisco del siglo XV. El edificio, con más de 3.000 metros cuadrados, dispone de 30 habitaciones dobles, cafetería, restaurante y espacios comunes, además de una antigua fábrica de harina reconvertida en museo etnográfico.

Desde sus inicios, la hospedería fue concebida como un elemento dinamizador del turismo comarcal, un objetivo que se ha visto reforzado ahora con el nuevo impulso a la Red de Hospederías de Extremadura.

La Junta de Extremadura ha destinado dos millones de euros a la modernización, cambio de imagen y nuevo modelo de gestión de la Red de Hospederías, un proyecto presentado a comienzos de 2025 que se irá materializando progresivamente en los distintos establecimientos.

La red está compuesta por ocho hoteles de cuatro estrellas, siete en la provincia de Cáceres y uno en Badajoz, ubicados en Alcántara, Garrovillas de Alconétar, Torrejón el Rubio, Jerte, San Martín de Trevejo, Las Mestas, Hervás y Llerena. Todos ellos se asientan sobre edificios históricos rehabilitados, pensados para ofrecer vacaciones singulares rodeadas de naturaleza, patrimonio y buena gastronomía.

En ese mapa, el Hotel Conventual de Alcántara se mantiene como una de las joyas más reconocibles: un lugar donde la historia, el paisaje y el confort se dan la mano para seguir atrayendo visitantes y reforzar el papel del turismo como motor de desarrollo en el norte de Extremadura.