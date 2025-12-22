La Diputación de Cáceres firma este martes la adquisición del Palacio de Mayoralgo y prevé abrirlo a la ciudadanía en 2026

La Diputación Provincial de Cáceres firmará este martes, 23 de diciembre, ante notario, la adquisición del Palacio de Mayoralgo, uno de los inmuebles más emblemáticos del casco histórico de la capital cacereña. El acto tendrá lugar a las 09.30 horas en la Sala Multiusos de la institución provincial y estará presidido por el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales Sánchez.

En la firma también estarán presentes representantes de Unicaja Banco, entidad propietaria hasta ahora del inmueble, entre ellos el director general de Negocio de Empresas, Jesús Ruano Mochales, y el director de Banca de Empresas, Miguel Ángel Fernández Muñoz.

La operación, cerrada por un importe total de ocho millones de euros, permitirá que el palacio pase definitivamente a titularidad pública a comienzos de 2026.

Calendario de pagos y titularidad definitiva

Según ha explicado la Diputación de Cáceres, se abonarán cinco millones de euros, cantidad aprobada en pleno. El pago se completará en enero de 2026 con los tres millones restantes, momento en el que la institución asumirá oficialmente la titularidad plena del inmueble.

El presidente de la Diputación ha señalado que en los próximos meses se abordará una reorganización interna para poner el edificio a disposición de la ciudadanía “lo antes posible”.

Una vez formalizada la compra, el objetivo de la institución provincial es reubicar servicios y personal de la Diputación en el Palacio de Mayoralgo sin necesidad de acometer grandes obras, ya que el edificio se encuentra plenamente operativo y alberga en la actualidad a trabajadores.

De forma paralela, la Diputación diseñará un plan para abrir espacios de uso ciudadano, de manera que se compatibilice la actividad administrativa con su vertiente cultural y patrimonial.

La institución provincial quiere que el Mayoralgo se convierta en un espacio vivo, accesible y con actividad continua. Entre los usos que se contemplan se encuentran: exposiciones y programación cultural, aprovechando los amplios espacios interiores, visitas guiadas a las ruinas romanas conservadas en el subsuelo del palacio y utilización del patio y las zonas posteriores para actos, conciertos y actividades públicas, en coordinación con el área de Cultura y Patrimonio.

Todo ello se planificará garantizando el normal funcionamiento de los servicios administrativos.

Uno de los retos inmediatos será organizar los flujos internos del edificio. Los técnicos ya están evaluando qué servicios se instalarán en cada ala, cómo se protegerá la zona arqueológica para permitir su visita sin interferir en el trabajo diario y qué espacios se habilitarán para actividades culturales.

La intención, según ha indicado la Diputación, es que el palacio quede plenamente incorporado al funcionamiento político y administrativo de la institución provincial “cuanto antes”.

La Diputación ha destacado el valor simbólico de que el Palacio de Mayoralgo, uno de los edificios más representativos de la plaza de Santa María, pase de ser de titularidad privada a convertirse en un recurso público abierto a la ciudadanía.

El objetivo es que no sea solo un espacio de trabajo, sino también un lugar donde ciudadanos y visitantes puedan conocer la historia de Cáceres y disfrutar de nuevos usos culturales.

La compra se cerró el pasado 23 de octubre, cuando este diario adelantó en exclusiva la operación. Actualmente, cerca de un centenar de trabajadores de la entidad financiera ocupan estas dependencias, que pasarán a formar parte del patrimonio de la Diputación junto al Palacio de Carvajal y el Palacio de la Duquesa de Valencia, reforzando así la presencia institucional en el corazón monumental de la ciudad.

Una joya con más de 2.000 años de historia

Situado en pleno casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el Palacio de Mayoralgo resume siglos de historia urbana de Cáceres. Construido entre finales del siglo XV y comienzos del XVI por la familia Mayoralgo, combina elementos góticos, mudéjares y renacentistas, con una portada de medio punto, ventanas geminadas y un escudo con inscripción latina.

En su interior destaca el patio mudéjar, con arcos apuntados sobre columnas biseladas. Durante las obras de rehabilitación realizadas en 2001, salieron a la luz restos arqueológicos que abarcan desde el siglo I d.C. hasta la actualidad, incluidos una vivienda romana, una cisterna, un taller de forja y una calzada, confirmando la ubicación de la antigua Norba Caesarina en el actual recinto intramuros.

Galería | Así es el Palacio del Mayoralgo de Cáceres /

Estos hallazgos convierten al palacio en una pieza clave de la arqueología urbana de Cáceres, al ofrecer una lectura continua de más de dos mil años de historia bajo un mismo edificio.

El Palacio de Mayoralgo también forma parte de la memoria contemporánea de la ciudad. Durante el bombardeo del 23 de julio de 1937, en plena Guerra Civil, el edificio quedó destruido. Fue la entonces Caja de Ahorros de Extremadura, bajo la presidencia de Jesús Medina, la que impulsó su rehabilitación, devolviéndolo a la vida urbana.

Ahora, casi nueve décadas después, el palacio inicia una nueva etapa como patrimonio público, con la aspiración de convertirse en un referente administrativo, cultural y ciudadano en el corazón histórico de Cáceres.