La fe es lo último que se pierde: miles de cacereños estuvieron pendientes de un Gordo que no llegó

Gélida mañana la vivida este 22 de diciembre en Cáceres. Una niebla y un frío que contrastaban bastante con la calidez que se podía sentir en el Teatro Real en Madrid donde, un año más, los niños de San Ildelfonso han puesto voz a las ilusiones de los españoles.

En Cáceres, todas los administradores de lotería se mantuvieron muy pendientes del teatro. Al fin y al cabo, «trabajamos todo el año solo para este sorteo». Esto afirmaron en la administración Nº8 'Fuente del Oro', de la calle Antonio Silva. Afiliados a este periódico, tal y como se puede ver en los numerosos artículos que plasma una de sus paredes.

Imagen de artículos sobre 'La Fuente de Oro'. / Pablo Parra

Allí viven cifras en ventas históricas, repitiendo su récord personal del año pasado. «Todos los años repartimos cantidades de dinero». Y lo han hecho a lo largo y ancho de la provincia de Cáceres, «desde Las Hurdes hasta el Casar». De hecho, tal y como muestra un cartel colgado en la puerta, hace apenas unas semanas repartieron el número anterior al segundo premio de lotería. De sensaciones puede parecer un día más, pero en este caso una televisión y una radio se llevan toda la atención de estos vendedores que viven hoy su día más importante.

Tradición sobre probabilidad

¿Por qué si es prácticamente imposible que te toque, la gente sigue comprando? La probabilidad de que toque el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000, pero ya con el hecho de estar vivos hemos superado porcentajes mucho más complicados: un espermatozoide de entre 100 millones fecundó el óvulo que dio origen a nuestra existencia.

«Yo compro porque basta que no compre un año como para que toque», asegura un ciudadano. Muchos simplemente se han quedado con las loterías de empresa. «No me gustaría ver a todos mis compañeros celebrar y yo sin décimo. Por uno al año no pasa nada».

«Es una tradición, además muy española», comentan en 'La Suerte de San Jorge'. En esta mítica administración, la Nº2 de la ciudad, situada en la céntrica calle de Pintores, se han fijado emblemas de Cáceres, como la cofradía de la Virgen de la Montaña, quienes, según comentan en el punto de venta, «algo de dinero se han llevado porque les coinciden los dos últimos dígitos». La patrona se lleva un pellizco. Por ello, se quedan con «sensaciones muy positivas».

Imagen de décimos de la lotería del Niño. / Pablo Parra

En la administración Nº7, 'Doncel Loterías', se resguardan del frío con un calefactor, mientras el día, «más tranquilo de lo normal», transcurre con incertidumbre. «Es algo que pasa siempre en el día del sorteo, hasta que no acaba la gente no viene». Allí estaban esperando a las pedreas, el premio más común, para saber si han repartido algo de dinero o no.

Rituales

Desde hace siglos existen diversos rituales para intentar atraer a la suerte. Más allá de los tréboles de cuatro hojas, las herraduras o las patas de conejo, muchos compradores tienen sus rituales propios que sorprende a los administradores.

«Muchos compran acabado en 13, algunos lo compran boca abajo o lo compran sin saber el número que llevan hasta el momento del sorteo. Cada uno lleva su propio ritual», comentan en Pintores. La numerología es algo muy presente en estos momentos. En 'Doncel', situado en la avenida de España, añaden más versiones, como que todas las cifras sumen 13 o acabe en 69.

Cacereños compran en una administración de lotería. / Pablo Parra

Más sorprendente es la historia de su número más cotizado, el 50056, ya que salió en TikTok en septiembre y, desde entonces, «llevamos todos los días 5 llamadas por lo menos pidiendo ese número». También se han basado en los presentimientos de los videntes, pues uno de ellos predijo que el Gordo acabaría en 17 (ha acabado en 32).

Sin embargo, otro vidente que no ha acertado ha sido Chat GPT. A la inteligencia artificial también acudieron muchas personas, según cuentan las vendedoras del local. «Nos han venido con varios números lanzados por la IA, todos distintos».

Además, destacan cómo la gente ha apurado hasta el último segundo para comprar décimos. «Esta mañana temprano ha venido un hombre a ver si podía comprar para el sorteo de hoy». Eso sí que es apurar, aunque nunca se sabe.

Un año más, muchos nos quedamos sin el dinero pero, como se suele decir, mientras no nos falte salud, la vida sigue.