Cita navideña

Histórica Papanoelada en Cáceres con 250 moteros y casi 500 personas vestidas de Santa Claus

La cita tenía un fin benéfico porque la inscripción era entregar alimentos infantiles que serán donados al Banco de Alimentos

Vídeo | Así fue la Papanoelada Motera de este fin de semana en Cáceres

CEDIDOS

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres disfrutó el pasado fin de semana de una Papanoelada Motera histórica con más de 250 vehículos recorriendo las calles de la ciudad ataviados con disfraces típicos de la ciudad. En total, fueron medio millar de participantes que tiñeron de rojo y verde la ciudad.

La cita, que ya se ha convertido en una tradición, se ha celebrado este fin de semana de forma nocturna. La salida fue a las 19.00 horas desde la sede social de la Asociación Motera Extremadura 15-50 (avenida Héroes de Baler, local 11), que se encargó de su organización.

Más que un evento, la Papanoelada es una marea de corazones acelerados por la ilusión, un encuentro donde la pasión por las dos ruedas se mezcla con un espíritu navideño que trasciende lo festivo para convertirse en compromiso social. Porque esta iniciativa, que cada año crece en participación, no solo llena las calles de color y música: llena también despensas, salas hospitalarias y hogares donde las Navidades no siempre llegan con la misma facilidad.

La finalidad es clara y emotiva: recaudar fondos para apoyar a familias que atraviesan momentos difíciles y, especialmente, llevar un soplo de alegría a los más pequeños. Por ello, en esta ocasión el fin benéfico ha sido que la inscripción fuese la entrega de alimentos infantiles. A pesar de que no se ha hecho el recuento oficial, se estima haber superado los 300 kilos. Serán entregados al Banco de Alimentos de Cáceres, presumiblemente este martes.

La escena fue inolvidable. Decenas de motoristas vestidos de Papá Noel, el Grinch y elfos avanzando al unísono e iluminando la noche cacereña. Un espectáculo que no solo sorprende a quienes se lo encuentran por primera vez, sino que renueva el ánimo de quienes esperan esta caravana de ilusión cada diciembre.

