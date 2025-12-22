Ilusión, vecinos en vilo y calles llenas de esperanza: así se vivió el Sorteo de Navidad en Cáceres

Como cada 22 de diciembre, el Sorteo de Lotería de Navidad volvió a llenar de nervios y esperanza las calles de Cáceres. Desde primera hora, vecinos y comerciantes vivieron la jornada con intensidad, mezclando superstición, ilusión y pequeños momentos de alegría. En las administraciones cacereñas se respiraba una mezcla de expectación y nervios. Azahara Nevado, de la administración número 5 de Antonio Hurtado, lo vivía con tranquilidad. Mientras tanto, en la administración número 4 de Gil Cordero, Alfonso Rincón afrontaba el sorteo confiado en "sacar sonrisas y lágrimas" en una jornada marcada en rojo para el sector.

También la experiencia marcaba la jornada en la administración Candi. Andrea Pascual, tras 43 años trabajando en la Lotería, confesaba que en esta ocasión lo vivía con “algo de escepticismo” y superstición. “Este año he dicho: a ver si no haciéndole caso nos toca algo, pero parece que tampoco va a poder ser”, lamentaba mientras transcurría el sorteo.

Los clientes llegaban con ilusión, revisando sus décimos y comentando números, mientras empleados y propietarios seguían de cerca el desarrollo del sorteo. No faltaban quienes participan solo de manera ocasional, como Beatriz Starlich, que reconocía haber invertido únicamente diez euros para compartir el décimo de la empresa.

El plato fuerte

Hasta que, en torno a las 10.44 de la mañana, saltó El Gordo, relativamente temprano. Los murmullos de vecinos y las miradas de expectativa lo llenaban todo: “¿Cuál es el número? ¿En qué termina?”, preguntaban algunos. Tras conocer que no habían sido agraciados, los comentarios se llenaban de filosofía navideña: “Habrá que esperar otro año” o “Lo importante es participar”.

Alegría compartida

Sin embargo, el sorteo también deparó alegrías en algunos establecimientos de la ciudad. Unos minutos más tarde, el estanco Colón fue premiado con un quinto premio: un décimo del 77.715 para un afortunado cacereño. Su propietario, Jorge Sánchez, recibió la noticia “con muchos nervios”, feliz de que el premio se quedara en la ciudad y en un barrio que “siempre ha confiado” en ellos, pese a que esta era la quinta ocasión en que el estanco reparte un premio navideño importante.

ambién en el bar En Ca Rosi, situado en el barrio de San Francisco, la jornada estuvo marcada por la emoción y la ilusión. Allí se repartieron 36.000 euros entre más de 300 décimos premiados, coincidiendo las últimas tres cifras del Gordo. Chicho, responsable del local, confesaba que se llevaron “un buen susto porque al principio pensábamos que era El Gordo”, aunque asegura que repartir dinero entre clientes, amigos y vecinos supone una inmensa satisfacción para este negocio familiar cacereño.

Así, entre nervios, risas, supersticiones y premios compartidos, Cáceres vivió una jornada de Lotería de Navidad llena de ilusión y emociones, donde más allá de los números premiados, lo que realmente se repartió fue la esperanza y la magia de la Navidad.