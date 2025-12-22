El líder del PSOE de Cáceres, Sánchez Cotrina, se opone a la propuesta de Ibarra de facilitar la investidura de Guardiola: “Se me revuelve todo escuchando este tipo de comentarios”

El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha mostrado este lunes “absolutamente contrario” a la petición del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra de facilitar la investidura de la candidata del Partido Popular (PP), María Guardiola, tras la debacle electoral del PSOE en Extremadura el pasado 21D.

Lista más votada en 2023

Antes de participar en la Ejecutiva Provincial del PSOE en Cáceres, Sánchez Cotrina ha rechazado esa posibilidad, recordando el precedente de Guillermo Fernández Vara en 2023, cuando, pese a ser la lista más votada, no recibió ningún tipo de apoyo para gobernar. “Se me revuelve todo escuchando este tipo de comentarios”, ha afirmado.

En este sentido, ha acusado al PP de actuar con “incoherencia política”, al recordar que defendió que gobernara la lista más votada en unas elecciones “mientras, en Extremadura, pactaba con la ultraderecha para desalojar al PSOE del Ejecutivo autonómico”.

El dirigente socialista ha subrayado que una decisión de ese “calado” no puede ponerse “encima de la mesa” en este momento y ha insistido en que deberá ser valorada por los órganos del partido y por el conjunto de la militancia. “Las direcciones no somos solo los secretarios generales”, ha remarcado antes de participar en la ejecutiva.

Ejecutiva Provincial del PSOE este lunes. / EFE

Acta de Gallardo

Preguntado por la posibilidad de que Gallardo no recoja su acta de diputado, ha señalado que se trata de una “decisión personal y orgánica, que deberá valorar la dirección transitoria del partido, insistiendo en que “cada cosa tiene su tiempo”. Y que, "evidentemente eso lo tiene que contestar" el propio Gallardo.

Las declaraciones de Sánchez Cotrina se producen horas después de que el hasta ahora secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo haya presentado su dimisión tras los “malísimos” resultados electorales; una decisión que el dirigente cacereño ha calificado de “muy importante y contundente”.

A su juicio, la renuncia de Gallardo supone una respuesta “a la altura del golpe recibido por parte de la ciudadanía” y abre una nueva etapa en la que se constituirá una comisión gestora para abordar el presente y el futuro inmediato del partido en la región.

Sánchez Cotrina ha reconocido que el PSOE no ha sido capaz de movilizar a una parte significativa de su electorado, “con más de cien mil votantes que se quedaron en casa”, en referencia a la fuerte abstención, y ha defendido la “necesidad de iniciar desde ya una profunda recomposición del proyecto socialista”.

Finalmente, ha señalado que el objetivo prioritario es empezar a trabajar con la vista puesta en 2027, para los próximos comicios, para construir un proyecto “ilusionante” y recuperar la confianza de la ciudadanía, al tiempo que ha descartado, por ahora, plantearse una candidatura regional, insistiendo en que “la reconstrucción del PSOE debe ser colectiva y liderada por la militancia”.