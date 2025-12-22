El plan perfecto para las comidas y cenas de Navidad en Cáceres está en el Extremadura Hotel

Las comidas y cenas de Navidad son uno de los momentos más especiales del año, pero también pueden convertirse en una fuente de estrés: organizar menús, cocinar para muchos comensales y encargarse de la limpieza posterior. Cada vez más personas optan por disfrutar de las fiestas fuera de casa, apostando por espacios preparados para celebrar con comodidad.

El Extremadura Hotel de Cáceres se consolida como una de las mejores opciones en Cáceres para celebrar el Día de Navidad, la cena de Nochevieja, el Año Nuevo y el Día de Reyes, con menús especiales diseñados para cada fecha señalada.

Menús navideños pensados para disfrutar en familia

Durante estas fiestas, el Extremadura Hotel ha preparado una propuesta gastronómica específica para los días más importantes del calendario navideño. Tanto los almuerzos de Navidad, Año Nuevo y Reyes, como la cena de Nochevieja, cuentan con menús propios, pensados para que los comensales solo tengan que sentarse a la mesa y disfrutar.

Celebrar las comidas y cenas de Navidad en Cáceres en un hotel permite olvidarse de las prisas y de las preocupaciones, disfrutando de un entorno cómodo, amplio y cuidado al detalle.

Decoración de boda en el Hotel Extremadura / Hotel Extremadura

El almuerzo de Navidad en el Extremadura Hotel de Cáceres es una de las citas más tradicionales de estas fiestas. El menú comienza con un consomé de buey al Oloroso, acompañado de trufas, jamón ibérico y mimosa de yemas.

Como plato principal destaca el pavo trufado al estilo de Jerez con naranja confitada, huevo hilado, gelatina de oloroso, lomo ibérico y compota de manzana. La propuesta se completa con pimientos del piquillo rellenos de txangurro y langostinos, acompañados de una suave bechamel de carabineros.

El postre es una mousse de yogur griego con bizcocho de zanahoria, crema de mango y helado de caramelo salado. El menú incluye cava, dulces navideños, selección de vinos, café e infusiones.

El precio del almuerzo de Navidad es de 56 euros, con IVA incluido, parking gratuito y plazas limitadas.

La cena de Nochevieja en el Extremadura Hotel es la opción ideal para quienes buscan despedir el año de una forma especial, sin preocuparse de la organización y llegando apurado a la hora de las tan ansiadas campanadas.

La propuesta arranca con un consomé de buey al oloroso con tartufo de hongos y crocante de macadamia lemon grass. Continúa con una terrina de foie mi-cuit y queso brie caramelizado, acompañada de compota ácida de manzana y brotes florales, y una ensalada de atún rojo de almadraba con patatitas confitadas, mousse de aguacate y mézclum de germinados.

Entre los platos principales destacan un turbante de lubina salvaje rellena de buey de mar y langostinos, con ali-oli de coral y salsa de carabineros al Armagnac, y un lingote de presa ibérica con foie y trufa, servido sobre cremoso de patata, cristal de parmesano y jugo de ibérico.

El broche final lo pone una esfera de mousse de chocolate negro y frambuesa, con helado de caramelo salado y salsa de vainilla de Madagascar. La cena incluye delicias navideñas, uvas de la suerte, bodega seleccionada, café, infusiones y combinados de sobremesa.

El precio de la cena de Nochevieja en Cáceres es de 97 euros, IVA incluido, con parking gratuito y plazas limitadas.

El almuerzo de Año Nuevo en el Extremadura Hotel de Cáceres es una excelente opción para comenzar el año disfrutando de una comida especial en familia.

El menú se inicia con una crema de gambón rojo, acompañada de gratinado de revolconas marineras, seguida de una ensalada gourmet de ahumados y queso de cabra, aliñada con vinagreta de frambuesas.

Como platos principales se puede elegir entre una suprema de merluza rellena de txangurro y langostinos, servida sobre verduras confitadas y salsa de carabineros, o un solomillo de retinto salteado de setas, con cebollitas glaseadas al Oporto y salsa de foie.

El postre es un pionono de chocolate con crema de turrón y helado de dulce de leche. El menú incluye cava, dulces navideños, vinos, café e infusiones.

El precio del almuerzo de Año Nuevo es de 56 euros, IVA incluido, con parking gratuito y plazas limitadas.

El almuerzo de Reyes en el Extremadura Hotel es una de las celebraciones más esperadas para cerrar las fiestas navideñas y celebrar así la llegada de los Reyes Magos.

El menú comienza con una crema de calabaza y nueces de macadamia, acompañada de tatín de calabacín y aroma de vainilla de Madagascar. Continúa con una tecla hojaldrada de setas y boletus confitados, con gratén de ali-oli ibérico y salsa romescu.

Como plato principal se puede elegir entre una suprema de lubina rellena de vieiras y langostinos, con salsa de bogavante y patatitas parisien, o un lingote de solomillo con mousse de foie, sobre cremoso de patata y parmesano con jugo de castañas.

El broche final lo pone un roscón de Reyes hecho en casa, disponible en crema, trufa o nata. El menú incluye cava, dulces navideños, vinos, café e infusiones.

El precio del almuerzo de Reyes es de 56 euros, IVA incluido, con parking gratuito y plazas limitadas.

Amplios salones equipados con todos los servicios necesarios / Hotel Extremadura

El Extremadura Hotel destaca por la amplitud de sus salones, preparados para acoger celebraciones familiares, y por la comodidad de su parking gratuito, que facilita el acceso en unas fechas de gran afluencia. Además, el hotel cuenta con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

A todo ello se suma su papel como referente cultural en Cáceres, acogiendo actividades musicales y encuentros sociales a lo largo del año, lo que convierte al hotel en un espacio vivo y plenamente integrado en la ciudad.

Información y reservas

Las reservas pueden realizarse a través del teléfono 927 629 639 o mediante el correo electrónico congresos@extremadurahotel.com.

Ubicación Extremadura Hotel