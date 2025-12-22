Loterías
Una peña del Real Madrid de Cáceres se queda a dos números de 900.000 euros en la Lotería de Navidad: "¡Qué caprichosa es la suerte!"
La administración de Jorge Sánchez en Colón vendió 150 décimos del 71.115 a la peña de Arroyomolinos de Montánchez, y el quinto premio que también ha logrado repartir ha sido el número 77.715
"¡Lo caprichosa que es la suerte!", exclama Jorge Sánchez, el administrador de la sede de Loterías y Apuestas del Estado y el estanco de las inmediaciones de la plaza de Los Conquistadores (Colón). Había vendido 150 décimos de un número que se ha quedado a dos dígitos de ser el quinto premio.
La peña madridista de Arroyomolinos de Montánchez 'Los Molinos' adquirió papeletas para todos sus integrantes del número 71.115. Esta mañana, la suerte había sonreído a Jorge Sánchez porque había vendido décimos del 77.715, agraciado con un quinto premio. Son 6.000 euros para cada décimo, pero al haber comprado tantas boletas, se podrían haber llevado 900.000 euros si hubiesen variado esos dos números: "Hubiera arreglado la Navidad a prácticamente la mitad del pueblo", cuenta Sánchez.
Esta tarde, al percatarse de lo ocurrido, ha contactado con el presidente peñista, y se han tomado lo ocurrido como con risas y bromas: "Es lo que hay, la suerte es así. Todos los años cae un premio gordo, pero este nos hemos conformado con uno un poquito inferior. Los 900.000 euros hubieran sido una alegría", finaliza.
Cabe recordar también que el estanco Colón ha vendido un décimo del boleto agraciado con 6.000 euros: "Es un orgullo muy grande y una alegría que se quede en el barrio. La gente confía en nosotros y siempre vienen a comprar la lotería", ha señalado.
