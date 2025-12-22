Sorteo de la Lotería de Navidad
La suerte sonríe de nuevo al estanco Colón de Cáceres con un quinto premio: "Es una alegría que el décimo se quede en el barrio"
El propietario del estanco Colón, emocionado, suma un nuevo premio importante a su historial en la lotería navideña, al vender un décimo que ha dejado 6.000 euros en la ciudad
La administración del estanco Colón, situada junto a la plaza de los Conquistadores en Cáceres, vuelve a ser protagonista del Sorteo de Navidad. El establecimiento ha vendido un décimo del 77.715, premiado con un quinto premio, que ha dejado 6.000 euros a un afortunado.
“Es un orgullo muy grande”, ha asegurado Jorge Sánchez, propietario del estanco, destacando la importancia de que el premio se quede en su ciudad. “Más aún si es en Cáceres, en un barrio que confía en nosotros y que siempre viene a comprar lotería”, añadió, subrayando el vínculo cercano que mantiene con su clientela.
Sánchez ha explicado que el décimo premiado “se vendió en los últimos 10 o 15 días”, en plena época de mayor movimiento de la lotería navideña. La noticia fue recibida con gran entusiasmo, y el propietario reconocía estar “con muchos nervios” tras enterarse.
Punto de referencia
Y eso que no es la primera vez que este establecimiento reparte felicidad en el sorteo navideño. “Es la quinta vez que damos un premio importante en este sorteo”, ha explicado Sánchez, consolidando la reputación del establecimiento como un lugar de suerte para los vecinos cacereños.
Con años de tradición en la ciudad, se ha convertido en un punto de referencia durante estas fechas, combinando tradición, cercanía y confianza con sus clientes para traer grandes alegrías en la época más mágica del año.
