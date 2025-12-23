En 1944, la revista 'El Santuario de la Montaña' y la Casa de la Madre marcan la vida de Cáceres

A principios de 1944 vio la luz la revista El Santuario de la Montaña, un acontecimiento de notable relevancia para la vida cultural y social de Cáceres y, en general, de Extremadura. Su aparición se produjo en un contexto marcado todavía por las duras consecuencias de la posguerra, cuando iniciativas editoriales de este tipo suponían no solo un esfuerzo económico, sino también una apuesta por reforzar la identidad colectiva, la religiosidad popular y la vida social de la ciudad. La publicación recogía anuncios comerciales, reflejo del tejido económico local, y dedicaba especial atención a la Real Cofradía de la Santísima Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, elemento central de la vida espiritual cacereña.

La Casa de la Madre

Pocos días después, el 28 de enero de 1944, la Casa de la Madre de Cáceres celebraba su primer aniversario de funcionamiento con cifras que resultan especialmente significativas desde el punto de vista demográfico. En su primer año se registraron 490 alumbramientos, de los cuales 453 correspondieron a niños nacidos vivos, y un total de 542 ingresos. Estos datos ponen de manifiesto el papel fundamental que desempeñaba esta institución en una época caracterizada por la elevada natalidad, pero también por las dificultades sanitarias y económicas propias de la España de posguerra. La Casa de la Madre se convirtió así en un pilar esencial para la atención a mujeres embarazadas y recién nacidos, contribuyendo a mejorar, dentro de las limitaciones del momento, las condiciones del parto y la supervivencia infantil.

La coexistencia de estos hechos, el nacimiento de una revista de marcado carácter social y religioso y el balance anual de una institución dedicada a la maternidad, refleja una sociedad que, pese a las carencias, miraba al futuro a través de la vida que nacía y del fortalecimiento de sus tradiciones. En una Extremadura eminentemente rural, los nacimientos seguían siendo numerosos y constituían un elemento clave para la continuidad de las familias y de la comunidad, al tiempo que instituciones religiosas y benéficas asumían un papel protagonista en la asistencia social.

El Cacereño

Mientras tanto, en el ámbito deportivo, el Cacereño continuaba despertando ilusión entre sus seguidores al competir en la tercera categoría de la liga. Este entusiasmo por el fútbol convivía con los acontecimientos sociales y religiosos, ofreciendo a la población espacios de distracción y sentimiento colectivo en medio de una realidad cotidiana marcada por el esfuerzo y la esperanza.

En conjunto, el inicio de 1944 en Cáceres muestra una ciudad viva, donde nacían publicaciones, niños y expectativas, y donde la fe, la asistencia social y el deporte se entrelazaban como elementos fundamentales de la vida diaria.