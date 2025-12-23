Bloque de todos los partidos políticos de Cáceres para prorrogar la bonificación de autobús urbano de cara a todo el año 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado por unanimidad la prórroga durante todo el año 2026 de las tarifas bonificadas de los abonos y títulos multiviaje del servicio de transporte urbano de viajeros. El acuerdo ha sido adoptado en una sesión extraordinaria celebrada este martes y permitirá mantener los descuentos vigentes a partir del 1 de enero, evitando interrupciones en su aplicación.

La medida contempla la continuidad del descuento del 50% en los títulos multiviaje, así como la gratuidad de los abonos joven, para menores de 16 años, y senior, para mayores de 65. La prórroga queda condicionada a la aprobación de la normativa estatal que regula las ayudas al transporte urbano, aunque el Ayuntamiento ha previsto asumir el coste en caso de retraso o ausencia de dicha financiación.

Según ha explicado el concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Pedro Muriel, la aprobación plenaria ha culminado un expediente iniciado por el equipo de Gobierno “con carácter preventivo y responsable”, con el objetivo de garantizar la continuidad de las bonificaciones con independencia de los plazos del Gobierno central.

Muriel ha señalado que el coste anual de la medida asciende a 1.545.334 euros (IVA no incluido), aunque la aportación municipal se reduciría a unos 520.000 euros una vez se haga efectiva la prórroga de las ayudas estatales, que ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros este mismo martes.

El concejal ha indicado que esta decisión ha respondido a la voluntad de ofrecer certidumbre a los usuarios del transporte público, teniendo en cuenta precedentes de ejercicios anteriores, en los que la aprobación tardía de las ayudas estatales ha generado incertidumbre y retrasos en la aplicación de las tarifas reducidas. En este sentido, ha afirmado que el acuerdo ha permitido anticiparse para evitar que los ciudadanos se vean perjudicados.

Datos

Un informe técnico que evalúa el servicio entre enero y noviembre de 2025 registra más de 5,8 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 2,88% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, más del 67% de los usuarios utiliza títulos multiviaje bonificados, mientras que cerca del 17% corresponde a menores de 16 años y mayores de 65 que acceden al servicio de forma gratuita.

Además, cabe recordar que hace unos días el Gobierno de España concedió al Ayuntamiento de Cáceres una subvención de 288.403,94 euros para financiar los descuentos aplicados en el transporte público colectivo urbano durante el primer semestre de 2025 , según ha recogido el Real Decreto 1124/2025, publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Ministerio

La ayuda, otorgada de forma directa por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha tenido como finalidad compensar la rebaja mínima del 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje. Cáceres ha sido una de las cinco ciudades beneficiarias de este régimen excepcional de subvenciones, junto a Ourense, Badajoz, La Línea de la Concepción y Gandía. El real decreto ha justificado la concesión directa por razones de interés público, social y económico, al haberse aplicado los descuentos sin que estos ayuntamientos pudieran acogerse a las ayudas estatales previstas con anterioridad para el transporte urbano.

La norma ha señalado que el objetivo de estas subvenciones ha sido doble: por un lado, fomentar el uso del transporte público como alternativa sostenible en la movilidad cotidiana y, por otro, reducir el impacto económico del transporte en las familias, en un contexto de encarecimiento sostenido de los costes energéticos y de los combustibles.

El real decreto ha condicionado la concesión de la ayuda a que el Ayuntamiento de Cáceres disponga de un Plan de Movilidad Sostenible, coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Este requisito ha situado la subvención dentro de un marco de planificación orientado a garantizar la viabilidad del servicio y su calidad a medio y largo plazo.