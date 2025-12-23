Cáceres celebrará mercadillo en Nochebuena, pero con enfado entre los ambulantes: "Es la única ciudad en la que no nos dejan hacer mercados extraordinarios"

El estado de ánimo de Julián Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura, está por los suelos, y su cabreo se ha maximizado en las últimas horas. Es algo que se denota tan solo hablando con él por teléfono. Ellos solicitaron realizar dos mercados extraordinarios en Cáceres durante la Navidad que fuesen los dos sábados, además de poder acudir los miércoles, como todo el año.

Sin embargo, el ayuntamiento les dio la opción de elegir. O los miércoles, o los sábados. Pero no todos los días que solicitaron. Entre la resignación y el enfado, han optado por celebrar su primer mercadillo este miércoles porque no han recibido el visto bueno del consistorio. La decisión está motivada, presumiblemente, por ser el día habitual, a pesar de que caiga en Nochebuena.

“Estamos a la espera de que recapaciten y nos permitan, aunque sea, uno de los dos sábados (27 de diciembre o 3 de enero), sobre todo teniendo en cuenta que esta ciudad es la que tiene las tasas más caras de Extremadura”, explica Julián Cruz, que asegura que en puntos como Don Benito y otras ciudades sí les han permitido este día extra.

“Estamos muy perjudicados, sobre todo por el clima. Llevamos varios días consecutivos que no hemos podido celebrar los mercados, y esos nos afecta muy gravemente. Nosotros también tenemos familias que sacar adelante y niños a los que regalar en estas fechas”, concluye Julián Cruz.

Asegura, por último, que no habría problema en recibir una comunicación de última hora del ayuntamiento: “Escribo un mensaje a la asociación y montamos el mercado en un momento. No habría problema. Todos queremos ir a Cáceres porque es un muy buen mercadillo”.