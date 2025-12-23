Centro Jesús Usón: el impacto real de un referente mundial nacido en Cáceres

Desde unos inicios modestos hasta convertirse en un centro de referencia internacional, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), con sede en Cáceres, ha desarrollado en tres décadas una actividad que ha trascendido lo estrictamente sanitario. Su evolución ha dejado efectos medibles en la comunidad local, ha formado a miles de profesionales de todo el mundo y ha situado a la capital cacereña en el circuito global de la formación médica avanzada.

El impacto del centro en Cáceres se ha manifestado en varios planos. En primer lugar, en la creación de empleo cualificado, ligado a la investigación, la docencia, la gestión científica y el desarrollo tecnológico. A ello se ha sumado la consolidación de un ecosistema profesional vinculado a la salud y la innovación.

Además, la actividad formativa del centro ha generado un flujo constante de visitantes internacionales (cirujanos, docentes, investigadores y técnicos) que ha repercutido en sectores como la hostelería, el alojamiento o los servicios complementarios. Este movimiento ha contribuido a diversificar la economía local más allá de los ámbitos tradicionales.

Desde el punto de vista institucional, el CCMIJU ha reforzado la proyección exterior de Cáceres como ciudad vinculada al conocimiento y a la investigación biomédica, un posicionamiento poco habitual en capitales de su tamaño.

Un impacto formativo con alcance internacional

El alcance global del centro se mide, principalmente, por su actividad docente. A lo largo de su trayectoria, el CCMIJU ha formado a decenas de miles de profesionales sanitarios procedentes de más de un centenar de países, que han participado en cursos especializados en cirugía mínimamente invasiva, endoscopia y técnicas quirúrgicas avanzadas.

Las administraciones públicas han señalado en diferentes ocasiones el volumen anual de actividad, con cientos de cursos programados y miles de alumnos formados en ejercicios recientes. El impacto no se limita al paso por Cáceres: los profesionales trasladan los conocimientos adquiridos a sus hospitales de origen, donde aplican técnicas, protocolos y modelos de entrenamiento aprendidos en el centro.

En el ámbito internacional existen otros centros especializados en cirugía mínimamente invasiva, como el IRCAD de Estrasburgo (Francia) o la ORSI Academy de Bélgica, que cuentan con una elevada capacidad docente y una fuerte orientación tecnológica.

La singularidad del centro cacereño radica en su modelo integral, que combina formación, investigación aplicada, desarrollo tecnológico y servicios preclínicos en un mismo entorno. Este enfoque ha permitido al CCMIJU situarse al nivel de los grandes centros europeos, pese a no estar ubicado en una gran capital científica.

La incorporación de nuevas tecnologías ha sido una constante en la evolución del centro. En la actualidad, el CCMIJU trabaja con simulación avanzada, realidad virtual y aumentada, impresión 3D y planificación quirúrgica digital, herramientas que permiten entrenar procedimientos complejos en entornos controlados.

Estas tecnologías se utilizan tanto en la enseñanza como en la investigación, reduciendo la curva de aprendizaje de los profesionales y aumentando la seguridad en la práctica clínica posterior. En los últimos años, el centro también ha explorado aplicaciones vinculadas a la robótica quirúrgica y la inteligencia artificial, especialmente en el ámbito de la simulación y la evaluación de competencias

El desarrollo del centro no ha estado exento de dificultades. Entre los principales retos han figurado la consolidación de una financiación estable, la necesidad de actualizar continuamente el equipamiento tecnológico y la adaptación a los rápidos cambios de la cirugía moderna.

Otro desafío ha sido mantener el equilibrio entre crecimiento y calidad, evitando que el aumento de la demanda formativa afectara al carácter especializado de los cursos. A ello se ha sumado la gestión de un modelo organizativo complejo, con múltiples colaboradores nacionales e internacionales.

Aunque los testimonios individuales suelen recogerse en foros científicos o evaluaciones internas, de forma recurrente los profesionales que se han formado en el centro destacan la orientación práctica de la enseñanza, el acceso a tecnología avanzada y la posibilidad de entrenar técnicas antes de aplicarlas en pacientes reales.