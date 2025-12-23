El deterioro de los caminos públicos en Cáceres reaviva la preocupación por el aislamiento vecinal

El estado de abandono de algunos caminos públicos en Cáceres, como el camino de La Trocha o el de Montealmeida, ha vuelto a situarse en el centro del debate tras el enésimo aislamiento de los vecinos de la finca Cuartos del Baño (que no pudieron votar el pasado 21D por la crecida del Salor) y el hallazgo del cadáver de un hombre de unos 75 años en su finca de la Ribera del Marco el pasado 20 de diciembre.

Entorno del camino de La Trocha, en la Ribera del Marco. / Jorge Valiente

La Trocha

El médico forense dictaminó el pasado sábado por la tarde el levantamiento del cadáver y el hombre llevaba cerca de dos meses muerto (falleció de forma natural). El hallazgo se produjo después de que miembros de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco alertaran de la situación al no ver al hombre desde hacía semanas.

Pedro Moreno, portavoz del colectivo, explicó que accedieron a la finca Huerta Capitán ante la preocupación por su ausencia. “Vivía solo, estaba enfermo y no recibía ningún tipo de asistencia. Además, no mantenía relación con su familia”, señaló. La dificultad de acceso fue tal que el propio forense tuvo que llegar a pie, ya que el camino se encontraba impracticable.

Según denuncia la asociación, el camino de La Trocha se encuentra gravemente deteriorado por la erosión desde la construcción de la Ronda Sur, una infraestructura que ha alterado la canalización natural de las aguas. “Es un daño colateral de la Ronda Sur que está afectando a los caminos de la Ribera del Marco, especialmente en la subida a la Montaña”, afirma Moreno.

Este problema no es nuevo. Desde el inicio de la legislatura, la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco ha trasladado al actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres la necesidad urgente de canalizar las aguas hacia el arroyo, con el fin de frenar el deterioro progresivo de estos caminos públicos.

El mal estado de vías como La Trocha y la problemática con el camino de Montealmeida dificultan el acceso de servicios básicos, emergencias sanitarias y asistencia social. Lo que supone un problema para los residentes.

El suceso ocurrido en la Ribera del Marco vuelve a evidenciar que el deterioro de los caminos públicos no es solo una cuestión de mantenimiento, sino un problema de seguridad, dignidad y atención a las personas.

En Fiscalía

Además, el Ayuntamiento de Cáceres ha elevado a la Fiscalía el bloqueo de las obras del camino público de Montealmeida, que servirá como salida alternativa para los vecinos de las fincas ubicadas en el paraje Cuartos del Baño cuando se producen esas crecidas del río Salor, tras la negativa de un particular (el pasado mes de noviembre) a que accediesen las máquinas por su finca, lo que provocó la renuncia de la empresa adjudicataria.

Se impidió el acceso a la maquinaria de la empresa mediante la colocación de una puerta con candado y la ocupación del camino con un tractor. Por todo ello, la Junta local de Gobierno Local ha acordado denunciar los hechos ante la Junta de Extremadura por la posible comisión de infracciones administrativas “muy graves”, tipificadas en la Ley Agraria, y ha comunicado lo ocurrido al Ministerio Fiscal por si pudiera ser constitutivo de un delito leve de coacciones.

La decisión la ha adoptado la Junta local de Gobierno tras conocer el informe de la Secretaría General sobre los hechos. Según ha explicado el portavoz municipal, Ángel Orgaz, el informe ha corroborado que el camino de Montealmeida es de titularidad pública y municipal, condición que ha “quedado plenamente acreditada por una sentencia judicial firme”.

El portavoz ha recordado que la justicia ha avalado todas las actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamiento hasta la fecha, ha rechazado los recursos presentados por particulares y ha denegado la suspensión de las obras solicitada. Asimismo, ha señalado que los hechos ocurridos han sido certificados por informes de la Policía Local y del Servicio de Infraestructuras.

El equipo de Gobierno ha considerado que estas actuaciones han supuesto una “obstrucción ilegítima de una actuación municipal legal” y han constituido una “infracción muy grave de la normativa autonómica en materia de caminos públicos”, ya que el cierre u ocupación de un camino público “está expresamente prohibido salvo autorización excepcional; que en este caso no ha existido”.

Además, el consistorio ha decidido proceder a la ejecución subsidiaria para garantizar que el camino quede libre y que las obras puedan realizarse “cuanto antes”. Orgaz ha sido claro al afirmar que se va a actuar con “contundencia y rapidez”, y que los operarios y la maquinaria de la empresa adjudicataria “han vuelto a retomar las obras acompañados de la Policía Local y la Guardia Civil, con el objetivo de dar una solución definitiva” a una demanda histórica de los vecinos.

“Este equipo de Gobierno va a hacer cumplir la ley; y va a proteger y dar seguridad a los vecinos para que se zanjen por fin una demanda histórica que está en vías de solución definitiva”, ha concluido Orgaz.