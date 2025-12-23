La Diputación de Cáceres ha reforzado su apoyo al daño cerebral adquirido con acciones de difusión y coordinación sociosanitaria

La Diputación de Cáceres ha mostrado su respaldo a la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Cáceres con el objetivo de impulsar la difusión de información, mejorar la atención a las familias y avanzar hacia una mayor coordinación sociosanitaria entre las administraciones competentes.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este lunes con el secretario de la asociación, Jesús María Prieto, ante quien se ha comprometido a apoyar, dentro de las posibilidades de la Diputación, las acciones que viene desarrollando la entidad para dar a conocer esta dolencia y captar recursos y apoyos.

Durante el encuentro, Prieto ha trasladado al presidente provincial algunas de las principales necesidades de la asociación, entre ellas la falta de visibilidad del daño cerebral adquirido, una afección que impacta de forma directa tanto en las personas afectadas como en su entorno familiar.

Según ha explicado, la asociación trabaja para informar a la sociedad, acompañar a las familias y facilitar procesos de rehabilitación, pero ha subrayado la importancia de contar con el respaldo institucional para ampliar su alcance y mejorar la atención.

Apoyo a la difusión y acceso a ayudas

Desde la Diputación de Cáceres se ha indicado que se colaborará en la difusión de información a través de la imprenta provincial, una medida que permitirá reforzar las campañas informativas y de sensibilización sobre el daño cerebral adquirido.

Además, la institución ha señalado que se trasladará a la asociación el abanico de ayudas y subvenciones nominativas a las que pueden acceder tanto asociaciones como otras entidades del ámbito social, con el fin de facilitar el acceso a recursos que contribuyan a su labor.

Este respaldo institucional se enmarca en el compromiso de la Diputación con el tejido asociativo social y con la mejora de la coordinación sociosanitaria, un aspecto clave para garantizar una atención integral a las personas afectadas por daño cerebral adquirido en la provincia de Cáceres.