Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros

La Diputación de Cáceres y la entidad bancaria Unicaja han formalizado la compra del Palacio de Mayoralgo, tal y como adelantó en exclusiva este diario, situado en la plaza de Santa María, por un importe total de ocho millones de euros, impuestos excluidos. La operación se ha rubricado ante notario este martes, aunque los primeros trabajadores no podrán trasladarse hasta que no se pague la cuantía total, cuyo plazo máximo cumple el próximo 20 de enero.

La compraventa ha sido suscrita por el director general del Negociado de Empresas de Unicaja Banco, Jesús Ruano Montero, como apoderado de la entidad financiera, y por el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales Sánchez, en representación de la institución provincial, previa autorización del pleno de la corporación celebrada el 27 de noviembre de 2025.

El inmueble, una casa palacio conocida como Palacio de Mayoralgo, cuenta con una superficie de solar de 2.150 metros cuadrados y una superficie construida de 2.668 metros cuadrados según el registro de la propiedad, aunque en el catastro figura una superficie construida de 3.793 metros. El edificio dispone de acceso principal por la plaza de Santa María y accesos secundarios por las calles Arco de la Estrella y Adarve de la Estrella, y se encuentra libre de cargas.

La diputación ha adquirido el inmueble en su estado actual de conservación. El precio acordado se ha fijado en ocho millones de euros, de los cuales cinco millones han sido abonados mediante transferencia bancaria el 22 de diciembre de 2025, mientras que los tres millones restantes deberán satisfacerse, como máximo, antes del 20 de enero de 2026, con posibilidad de adelantar el pago.

La operación no está sujeta a IVA, aunque sí al impuesto de transmisiones patrimoniales, para el que la Diputación ha solicitado la exención correspondiente por su condición de administración pública. Todos los gastos derivados de la compraventa serán asumidos por la institución provincial, salvo la plusvalía municipal, que corresponderá a la parte vendedora.

El contrato recoge una cláusula de garantía por la que, en caso de incumplimiento del pago aplazado, Unicaja podría recuperar la propiedad del inmueble, reteniendo dos millones de euros como indemnización y devolviendo el resto del importe ya abonado. Cualquier controversia derivada de la interpretación del acuerdo se resolverá ante los tribunales de Cáceres.

Uso administrativo inmediato

Morales ha explicado que la compra responde, en primer lugar, a una necesidad funcional. Según ha indicado, el edificio permitirá reubicar a personal de la institución provincial que actualmente trabaja en espacios dispersos o con limitaciones de espacio. Morales ha señalado que, una vez se disponga del inmueble, se comenzará a estudiar qué servicios se trasladarán al Palacio de Mayoralgo.

Ha añadido que esta reordenación facilitará, además, las futuras reformas del Palacio Provincial, necesarias para adaptarlo a las exigencias actuales de seguridad y evacuación. En este sentido, ha apuntado que algunos traslados de personal podrán realizarse de forma inmediata, una vez se determinen las dependencias que se ubicarán en el nuevo edificio. La mencionada rehabilitación está actualmente en el proceso de la redacción del proyecto. No se prevé que comience en esta legislatura porque tiene que pasar antes por licitación pública.

Morales también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la venta del edificio Pintores, 10 al no ajustarse a parámetros de accesibilidad para los ciudadanos.

Carácter emblemático

Morales ha subrayado también el carácter emblemático del Palacio de Mayoralgo, ubicado en el corazón de la ciudad monumental de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad. Ha destacado su valor histórico y su potencial como atractivo turístico, así como la existencia de restos arqueológicos romanos visitables en su interior.

Jorge Valiente

El edificio mantiene una cesión de uso vigente con el Ayuntamiento de Cáceres para el acceso a estos restos romanos, firmada inicialmente en febrero de 2020 y renovada en febrero de 2025, con vigencia hasta el 2 de febrero de 2027. Además, el presidente provincial ha señalado que el inmueble ofrece posibilidades para usos culturales, como exposiciones, actividades educativas y eventos en espacios ya habilitados, especialmente en la zona posterior del edificio, junto a la muralla.

La Diputación estudia compatibilizar el uso administrativo con la apertura parcial del inmueble al público, siempre que se garantice la seguridad y la correcta convivencia de ambos usos. Morales ha indicado que esta planificación se concretará una vez se realice un análisis técnico del edificio por parte de arquitectos y responsables del área de Cultura.

Un bien público

El presidente de la Diputación ha expresado su satisfacción por una operación que, según ha afirmado, devuelve el edificio a la ciudadanía al pasar de manos privadas a titularidad pública. Ha señalado que el Palacio de Mayoralgo se convertirá en un bien de uso y disfrute para los ciudadanos de la provincia, de la ciudad y para quienes visiten Cáceres.

Asimismo, ha vinculado la adquisición del inmueble a la estrategia cultural de la ciudad y la provincia, en el marco del proyecto de candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031, iniciativa que, según ha indicado, comparte con el resto de administraciones públicas.

Valoración de Unicaja

Por su parte, el representante de Unicaja Banco ha valorado de forma positiva la operación y ha señalado que la venta permite que el edificio quede al servicio de la ciudadanía. Ha indicado que el personal de la entidad que trabajaba en el inmueble será reubicado en un edificio más funcional situado en la calle San Pedro y ha destacado la vinculación histórica de la entidad con Cáceres y Extremadura.