Estos son los mejores belenes de esta Navidad en Cáceres

Cáceres vuelve a confirmar que la tradición belenista sigue muy viva. Vecinos, asociaciones, instituciones religiosas y comercios han convertido un año más la Navidad en un recorrido por la creatividad, la paciencia y el cariño por una costumbre que pasa de generación en generación. El XXXIII Certamen de Belenes ‘Ciudad de Cáceres’ ya tiene ganadores, con montajes que destacan por su calidad artística, originalidad y el esmero puesto en cada detalle.

En total, 27 nacimientos han participado en esta edición, una cifra que refleja el creciente interés en la ciudad por compartir los belenes con el público. Los montajes premiados, y muchos otros que no se han llevado galardón, pueden visitarse estos días en distintos puntos de la ciudad, convirtiendo Cáceres en un auténtico escaparate navideño de tradición, arte y emoción.

Ganadores

En la categoría de 'Particulares', el primer premio ha sido para José Manuel Borreguero Santano, cuyo belén ha conquistado al jurado. El segundo premio ha recaído en Isabel Mendoza Donoso, mientras que el tercer puesto ha sido para Tomás Paredes García-Martín.

El premio al mejor belén en la categoría de 'Colectivos' ha sido para la Asociación de Vecinos Castellanos-Macondo, un reconocimiento al esfuerzo conjunto y al valor de la colaboración vecinal. Les siguen el AMPA del Colegio San José y el Centro Residencial El Cuartillo, en segundo y tercer lugar.

En el apartado de 'Instituciones Religiosas', el primer premio ha sido para los Hermanos de la Cruz Blanca, seguidos por la Cofradía del Cristo del Humilladero, de la iglesia del Buen Pastor, y la Hermandad de Jesús Condenado, de la ermita de la Paz.

El comercio local también tiene su espacio en este certamen. En la categoría de 'Escaparates', el primer premio ha sido para Manualidades Pinacam, mientras que Castela Profesional ha obtenido el segundo puesto, demostrando que la tradición belenista también dinamiza las calles y el comercio durante estas fechas.

Además, el certamen ha querido reconocer el compromiso social otorgando un premio especial a Cocemfe Cáceres, y un premio a la originalidad al belén del instituto El Brocense, que destaca por su enfoque innovador y educativo.

De generación en generación

Durante la entrega de premios, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres, el alcalde Rafa Mateos agradeció la implicación de todas las entidades y personas que participan “por mantener viva esta tradición tan arraigada en nuestra cultura y en nuestra historia”.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, junto al obispo de la diócesis Coria-Cáceres, Jesús Pulido, durante la entrega de premios. / Carlos Gil

A su vez, el regidor local destacó el aumento de la participación y el relevo generacional que asegura la continuidad de esta costumbre. “Cada año somos más, y eso demuestra que esta tradición no es cosa solo de mayores. Los más pequeños la heredan de sus padres y abuelos, y mantienen vivo ese momento tan especial que llega tras el puente de diciembre, cuando en las casas se monta el nacimiento en familia”, subrayó, al tiempo que animó a seguir manteniendo viva esta tradición año tras año.