Hallan muerto a un hombre mayor en la Ribera del Marco y centran el debate sobre la atención a ancianos que viven solos en Cáceres

El hallazgo del cadáver de un hombre de unos 75 años en su finca de la Ribera del Marco, donde llevaba cerca de dos meses fallecido, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que preocupa a asociaciones vecinales y colectivos sociales: la vulnerabilidad de las personas mayores que viven solas en entornos rurales o periurbanos y sin contacto familiar.

Según ha explicado el portavoz de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, Pedro Moreno, el fallecido residía solo, estaba enfermo y no recibía asistencia médica ni social. La ausencia prolongada de contacto fue lo que llevó a dar la voz de alarma, un hecho que, según los expertos, suele repetirse en casos de personas mayores en situación de aislamiento.

Desde el ámbito sanitario, se considera que síntomas como un deterioro físico evidente, pérdida de movilidad, desorientación, dificultad para alimentarse, falta de higiene, empeoramiento de enfermedades crónicas o ausencia prolongada de actividad habitual pueden indicar que una persona mayor necesita asistencia médica inmediata o, al menos, seguimiento regular. En muchos casos, estas señales pasan desapercibidas cuando no existen familiares o vecinos en contacto frecuente.

En cuanto a los recursos disponibles para personas mayores que viven solas, existen servicios municipales de atención domiciliaria, programas de teleasistencia, seguimiento por parte de los servicios sociales de base y apoyo de entidades del tercer sector. Sin embargo, asociaciones vecinales advierten de que estos recursos no siempre llegan a personas que no están registradas o que rechazan inicialmente la ayuda institucional.

Fincas rurales

El caso también ha puesto de relieve el estado de los accesos a fincas rurales, ya que el forense tuvo que acceder a pie debido al deterioro del camino de La Trocha, afectado por la erosión tras la construcción de la Ronda Sur. Desde los colectivos locales se apunta a la necesidad de mejorar el mantenimiento de caminos rurales, canalizar adecuadamente las aguas pluviales y coordinar actuaciones entre administraciones, tanto por seguridad como por acceso de servicios de emergencia.

Para prevenir que situaciones similares se repitan, los expertos señalan la importancia de reforzar los censos municipales de personas mayores que viven solas, establecer sistemas de seguimiento periódico, fomentar la comunicación vecinal y facilitar el acceso a recursos sociales incluso cuando no existe una demanda expresa. La detección temprana se considera clave para evitar desenlaces como el ocurrido en la Ribera del Marco.

Desde el punto de vista legal, tras el hallazgo de un cadáver en estas circunstancias, se activa un protocolo que incluye la intervención de las fuerzas de seguridad, la inspección judicial, el levantamiento del cuerpo por parte del forense y la apertura de diligencias para determinar las causas de la muerte. En este caso, todo apunta a una muerte natural, aunque el proceso debe completarse con los informes correspondientes.

Las asociaciones locales desempeñan un papel relevante en este tipo de contextos. Colectivos como la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco actúan como observadores del territorio, detectan ausencias prolongadas y canalizan avisos a las autoridades, supliendo en ocasiones la falta de redes familiares o institucionales.

Aunque no existen datos desagregados precisos a nivel local, distintos informes sociales han advertido de un aumento de fallecimientos en soledad entre personas mayores en zonas rurales, vinculado al envejecimiento de la población, la despoblación y la reducción de servicios de proximidad. Es una tendencia que preocupa especialmente en comunidades con alta dispersión geográfica.

Frente a este escenario, los especialistas destacan que el establecimiento de redes de apoyo comunitario puede tener importantes beneficios psicológicos y sociales para los ancianos, como la reducción de la soledad no deseada, una mayor sensación de seguridad, el refuerzo del bienestar emocional y la detección temprana de problemas de salud o dependencia.

El suceso ocurrido en la Ribera del Marco ha vuelto a evidenciar que, más allá de un caso puntual, se trata de un desafío social que requiere coordinación institucional, implicación vecinal y políticas preventivas adaptadas al medio rural.