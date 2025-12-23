Jorge Luengo trae 'T-Hipnotizo', un show de magia e hipnotismo, al Gran Teatro de Cáceres este sábado

Diversas opciones para todos los públicos en la ciudad.

Coconet lanza su 'Campus de Navidad' para niños y jóvenes

Coconet pone en marcha su Campus de Navidad a partir de este martes 23 de diciembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas, dirigido a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. Esta propuesta educativa y lúdica está pensada para los días sin cole y las vacaciones escolares, con opción de ampliación de horario bajo consulta.

El campus, especialmente diseñado para participantes de 5 a 12 años, combina aprendizaje y juego, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y la curiosidad. Las actividades se adaptan a la edad, intereses y conocimientos previos de cada grupo, que será reducido para garantizar una atención personalizada.

Entre las propuestas diarias destacan la robótica, las construcciones con LEGO, los experimentos científicos y los juegos de mesa, siempre en un entorno dinámico y participativo. Las plazas son limitadas y las inscripciones se cierran con una semana de antelación para una correcta organización. El precio es de 18 euros por día. Para más información o ampliación de horario, se recomienda contactar directamente con Coconet.

Presentación del libro 'El hermoso vuelo de Fortunato'

Este sábado 27 de diciembre, a las 12.00 horas, tendrá lugar la presentación del libro El hermoso vuelo de Fortunato, una obra creada en colaboración por Pilar Alcántara y Elvira Bueno.

La historia narra la vida de Fortunato, un personaje que nace diferente: con un ala más corta, un color inesperado y una forma de volar distinta a la de sus hermanos. Lo que al principio parece una dificultad se transforma en su mayor fortaleza, descubriendo que su singularidad es su verdadero tesoro.

A través de la ternura familiar, la amistad y la magia de la naturaleza, el libro transmite un mensaje inspirador sobre la diversidad, la aceptación y los distintos caminos hacia la felicidad. La actividad está pensada para disfrutar en familia y la entrada es libre hasta completar aforo.

Jorge Luengo presenta 'T-Hipnotizo' en el Gran Teatro

El sábado, a las 17.30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá el espectáculo T-Hipnotizo, el show más atrevido, divertido y sorprendente del mago e ilusionista Jorge Luengo.

Se trata de una experiencia única en la que nada parece tener sentido… y, sin embargo, todo es posible. En este espectáculo el público no es solo espectador, sino protagonista: algunos cantan, otros bailan, otros se quedan profundamente relajados, pero todos salen del teatro con la misma sensación de asombro y una frase inevitable en la mente: "¡No puede ser!".

T-Hipnotizo ha conquistado ya a más de 60.000 espectadores, con una media de ocupación del 90 por ciento, y ha dejado boquiabiertas a celebridades como Cristiano Ronaldo, Shakira o Marc Márquez. El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado a partir de 14 años. Una cita imprescindible para quienes buscan una tarde llena de risas, magia y sorpresas inolvidables.