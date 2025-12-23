Comercio local
Juegos de mesa y LEGO, los juguetes más demandados en Cáceres
Desde 'Juguetes y Deportes Sevilla' alertan sobre el impacto de la venta online en el comercio local, destacando la pérdida del trato cercano y el valor añadido que ofrecen las tiendas físicas
Juguetes y Deportes Sevilla lleva 45 años formando parte del tejido comercial de la ciudad, adaptándose a lo largo de las décadas a los cambios en los gustos y hábitos de las familias, tal y como destaca su responsable, Carolina Sevilla. En este contexto, el establecimiento analiza cuáles son los juguetes con mayor demanda y cómo la venta online está influyendo en el comercio local.
Auge de los juegos de mesa entre las familias
Actualmente, los juegos de mesa son los productos con mayor demanda. En el caso de las niñas, triunfan los juguetes relacionados con Gabby y 'La Casa de Gabby', mientras que los niños se decantan principalmente por LEGO y juguetes de robótica. Según explica Sevilla, este año las compras son muy variadas, aunque reconoce que cada vez se venden menos juguetes, ya que a partir de los seis años los niños suelen recibir otro tipo de productos distintos al juguete tradicional.
La venta online
Por otro lado, Sevilla señala que la venta online está afectando gravemente al comercio local, ya que muchos consumidores se han acostumbrado a realizar sus compras por internet y a recibir los productos directamente en casa, priorizando la comodidad frente a la compra en establecimientos físicos.
"El problema es que la gente no es consciente de que el día que el comercio local desaparezca será cuando realmente se echen las manos a la cabeza. En el barrio no solo vendemos juguetes, también escuchamos los problemas de nuestros vecinos y compartimos con ellos sus alegrías, y todo eso puede perderse. No se trata únicamente de comprar, sino del trato cercano que ofrecemos, especialmente a la gente del barrio. Además, aconsejamos a las familias para que no se lleven lo primero que encuentran, y ese valor añadido está desapareciendo. La realidad es clara, cada vez cierran más locales y muchos no son conscientes de lo que eso implica".
