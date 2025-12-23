Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la plaza 8 de septiembre. En la casa también estaban sus tres hijos, que no han resultado heridos

Plaza 8 de septiembre de Cáceres, donde se ha producido el suceso.

Plaza 8 de septiembre de Cáceres, donde se ha producido el suceso. / Google Maps

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Trágico comienzo de la Navidad en Cáceres. La Policía Nacional acaba de confirmar el fallecimiento de un matrimonio de mediana edad en la plaza 8 de septiembre, entre la parte antigua de Cáceres y la avenida de las Delicias.

El suceso habría tenido lugar por la mala combustión del aparato con el que se calentaban durante la noche. Un compañero de trabajo del hombre, de unos 40 años, habría dado la voz de alarma porque no se ha presentado al trabajo esta mañana.

En ese momento, acudió a la vivienda y se dio la voz de alarma a las fuerzas de seguridad de la ciudad. Entraron al interior de la casa, pero no podían acceder a la habitación, por lo que fue necesario forzarla. Dentro hallaron los cuerpos de ambos sin vida.

En la vivienda residen también los tres hijos de la pareja, que son adolescentes. No resultaron heridos porque la mala combustión del aparato apenas afectó a la estancia en la que se encontraban ellos.

A pesar de que este es el primer indicio, será la autopsia que les practicarán en el Instituto de Medicina Legal la que determine la causa exacta de la muerte del matrimonio. La Policía Nacional sí confirma que no se trata de una muerte violenta.

Los servicios sanitarios y la furgoneta que ha trasladado los cuerpos han permanecido en la zona de la plaza durante toda la mañana.

La muerte por la mala combustión de un aparato como estufas o calderas es causa por la intoxicación con monóxido de carbono, un gas que se genera por la combustión incompleta de los gases y que, al inhalarse, desplaza el oxígeno en la sangre, provocando síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas y, eventualmente, desmayo y muerte, siendo crucial una buena ventilación y el mantenimiento de los aparatos.

Noticias relacionadas y más

Hace apenas unas semanas ocurrió un suceso similar en la calle Encina de la barriada cacereña de Aguas Vivas. Los gases de la caldera no se estaban evacuando de la forma correcta y, mientras las dos niñas pequeñas se estaban duchando, se empezaron a marear. Por suerte, no fue a mayores. Pero pasaron la noche en el hospital San Pedro de Alcántara para una valoración exhaustiva y aportarles oxígeno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
  2. Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
  3. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  4. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  5. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  6. Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
  7. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
  8. Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos

Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor

Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor

Cáceres celebrará mercadillo en Nochebuena, pero con enfado entre los ambulantes: "Es la única ciudad en la que no nos dejan hacer mercados extraordinarios"

Cáceres celebrará mercadillo en Nochebuena, pero con enfado entre los ambulantes: "Es la única ciudad en la que no nos dejan hacer mercados extraordinarios"

Cáceres da ejemplo y los partidos se unen en bloque para que el autobús sea más barato

Cáceres da ejemplo y los partidos se unen en bloque para que el autobús sea más barato

Estos son los mejores belenes de esta Navidad en Cáceres

Estos son los mejores belenes de esta Navidad en Cáceres

Juegos de mesa y LEGO, los juguetes más demandados en Cáceres

Juegos de mesa y LEGO, los juguetes más demandados en Cáceres

El pabellón Maestro Kim de Cáceres incorpora nuevo material para artes marciales

El pabellón Maestro Kim de Cáceres incorpora nuevo material para artes marciales

Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros

Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros

El presidente de la Diputación de Cáceres, tras la decisión de Gallardo de permanecer como aforado: "Si yo tengo ese resultado, me hubiera ido a mi casa esa misma noche"

El presidente de la Diputación de Cáceres, tras la decisión de Gallardo de permanecer como aforado: "Si yo tengo ese resultado, me hubiera ido a mi casa esa misma noche"
Tracking Pixel Contents