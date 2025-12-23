Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años

Nebbia afronta sus últimos días tras siete años de historia compartida con la ciudad. Desde que abrió sus puertas en 2018, el local fue escenario de encuentros, noches inolvidables y un ambiente marcado por la libertad. El próximo 11 de enero dirá adiós definitivamente y uno de sus propietarios, Coke Bermejo, ha querido poner voz a esta despedida.

"Me gustaría agradecer de corazón a toda la gente de Cáceres que nos ha acogido, nos ha tratado con respeto y ha respetado también a quienes forman parte de este local. Gracias a todas las personas que han pasado por Nebbia y que, más que clientes habituales, se han convertido en amigos. También quiero dar las gracias a todas las artistas que han puesto a Nebbia en el mapa a nivel nacional, hoy en día muchas de ellas nos escriben solo para poder visitarnos y actuar aquí. Que nuestro local se haya convertido en un referente para las artistas drag ha sido algo muy importante para nosotros, y nos emociona profundamente sentirnos queridos y respetados por todos".

Un lugar para disfrutar y sentirse libre

"A nivel personal, y debido a mi trabajo como DJ, en este momento tengo que centrarme en la organización de nuevos eventos, algo que me resulta muy difícil de compaginar con la gestión diaria del local. Nebbia es un bar que requiere mucho tiempo, pero sobre todo mucho cariño: estar pendiente de la gente, escucharla y entender qué le gusta y qué necesita. Muchas veces, el local ha sido casi un espacio de desahogo, un lugar donde la gente podía sentirse escuchada y libre", destaca Bermejo.

Nebbia ha conseguido ir más allá de su público inicial. Incluso personas ajenas al colectivo se han sumado de manera habitual, participando de las canciones de Mónica Naranjo, de Eurovisión y del súper bingo dominical, que en estos siete años solo se ha cancelado en una ocasión.

¿Cómo nació el proyecto?

"El local pertenecía inicialmente a unos amigos que lo habían abierto como coctelería, pero el proyecto no terminó de funcionar. Fue entonces cuando les propusimos darle un nuevo enfoque y orientarlo al público LGTBI. Desde el principio tuvimos claro que queríamos crear un espacio en el que, al cruzar la puerta, la gente tuviera que abrir la mente y simplemente disfrutar de lo que encontraba dentro: un ambiente divertido, libre y sin imposiciones. Aquí nunca se han marcado normas sobre cómo vestir ni sobre cómo ser, no hay reglas".

Asimismo, decidieron optar por este local, ya que les encantaba su distribución. "El escenario ya formaba parte del espacio desde hacía más de veinte años y, aunque no sabría explicar exactamente por qué, encajaba a la perfección con la idea que teníamos en mente. Tanto mi socio, José Luis, como yo queríamos recuperar una temática que había tenido mucha presencia en la ciudad años atrás: las llamadas fiestas rosas que se celebraban en el Corral de las Cigüeñas o aquellos locales orientados al público LGTBI, como Modus o Tacones. Habían pasado muchos años desde el cierre del último de ellos, hasta que finalmente dimos el paso y abrimos en 2018".

Bola inauguró el local en 2018

"El primer año fue complicado, mucha gente no nos conocía o no se atrevía a entrar. Los que sí venían eran los de siempre, un público más adulto que no se preocupaba por el "qué dirán". Sin embargo, poco a poco, y trayendo a referentes del sector, empezamos a consolidarnos. Bola fue quien inauguró oficialmente el local, cortó la cinta y, de alguna manera, dio el pistoletazo de salida a esta nueva etapa. Han pasado muchísimos referentes por nuestro local, podría enumerar a todas las que han trabajado con nosotros, pero nunca terminaría de agradecerles todo lo que han aportado a nuestro bar. Cada una ha dejado su huella, y eso es algo que siempre llevaremos con nosotros".