Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Instalaciones deportivas

El pabellón Maestro Kim de Cáceres incorpora nuevo material para artes marciales

La actuación municipal ha incluido equipamiento específico para mejorar los entrenamientos y la seguridad de los usuarios

Entrega de material deportivo en el pabellón Maestro Kim de Cáceres.

Entrega de material deportivo en el pabellón Maestro Kim de Cáceres. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha dotado de nuevo material deportivo al pabellón municipal Maestro Kim, una instalación dedicada a la práctica de artes marciales y deportes de contacto, en la que desarrolla su actividad la escuela de taekwondo del maestro Kim Young Goo, que da nombre al recinto.

La actuación, impulsada desde la concejalía de Deportes, ha consistido en la entrega e instalación de equipamiento específico para el entrenamiento técnico y físico de estas disciplinas, entre el que se incluyen escaleras de coordinación, conos de entrenamiento, soportes para sacos, sacos de boxeo de distintos tamaños, así como paos y manoplas.

Deportes

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha señalado que este nuevo material permitirá “mejorar la calidad de los entrenamientos, ampliar las posibilidades de trabajo y reforzar la seguridad de las actividades que se desarrollan en el pabellón”. La edil ha visitado las instalaciones este martes, acompañada del maestro de taekwondo Fran Rosado.

Rodríguez ha informado de que la inversión realizada ha ascendido a 1.265,66 euros (IVA incluido) y ha explicado que esta actuación se ha enmarcado en la planificación continua del Ayuntamiento para la mejora progresiva del equipamiento de las instalaciones deportivas municipales, atendiendo a las necesidades específicas de cada espacio y al tipo de actividad que se desarrolla en ellos.

Noticias relacionadas y más

Intervención

Asimismo, la concejala ha recordado que esta intervención ha respondido al compromiso del equipo de Gobierno de mantener en condiciones óptimas los pabellones y espacios deportivos municipales, dotándolos del material adecuado para garantizar un servicio de calidad a clubes, deportistas y usuarios.

TEMAS

  1. Cáceres prepara su gran homenaje a Robe con una noche de música y poesía
  2. Pedro Merino Castro, nuevo jefe de la UCO, desciende de un pueblo de Cáceres: 'Desde el ayuntamiento expresamos nuestra enhorabuena
  3. Hallan el cuerpo de un hombre en una finca de la Ribera del Marco de Cáceres
  4. Las obras en el aljibe del Museo de Cáceres sacan a la luz otro tesoro histórico
  5. El jamón favorito de Toño Pérez, chef de Atrio, restaurante Tres Estrellas Michelín de Cáceres: Extrem ibérico puro 100% de bellota
  6. Padres del CEIP Delicias de Cáceres muestran su preocupación por los cambios de profesores en infantil
  7. Paradiso, el nuevo local LGTBI de Cáceres, ofrecerá fiestas temáticas especiales y bingo los domingos por la tarde
  8. Alegría en La Madrila por su nuevo supermercado: 'Estamos todos los vecinos muy contentos

Juegos de mesa y LEGO, los juguetes más demandados en Cáceres

Juegos de mesa y LEGO, los juguetes más demandados en Cáceres

El pabellón Maestro Kim de Cáceres incorpora nuevo material para artes marciales

El pabellón Maestro Kim de Cáceres incorpora nuevo material para artes marciales

Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros

Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros

El presidente de la Diputación de Cáceres, tras la decisión de Gallardo de permanecer como aforado: "Si yo tengo ese resultado, me hubiera ido a mi casa esa misma noche"

El presidente de la Diputación de Cáceres, tras la decisión de Gallardo de permanecer como aforado: "Si yo tengo ese resultado, me hubiera ido a mi casa esa misma noche"

En 1944, la revista 'El Santuario de la Montaña' y la Casa de la Madre marcan la vida de Cáceres

En 1944, la revista 'El Santuario de la Montaña' y la Casa de la Madre marcan la vida de Cáceres

Jorge Luengo trae 'T-Hipnotizo', un show de magia e hipnotismo, al Gran Teatro de Cáceres este sábado

Jorge Luengo trae 'T-Hipnotizo', un show de magia e hipnotismo, al Gran Teatro de Cáceres este sábado

El deterioro de los caminos públicos en Cáceres reaviva la preocupación por el aislamiento vecinal

El deterioro de los caminos públicos en Cáceres reaviva la preocupación por el aislamiento vecinal

Centro Jesús Usón: el impacto real de un referente mundial nacido en Cáceres

Centro Jesús Usón: el impacto real de un referente mundial nacido en Cáceres
Tracking Pixel Contents