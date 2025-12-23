Instalaciones deportivas
El pabellón Maestro Kim de Cáceres incorpora nuevo material para artes marciales
La actuación municipal ha incluido equipamiento específico para mejorar los entrenamientos y la seguridad de los usuarios
El Ayuntamiento de Cáceres ha dotado de nuevo material deportivo al pabellón municipal Maestro Kim, una instalación dedicada a la práctica de artes marciales y deportes de contacto, en la que desarrolla su actividad la escuela de taekwondo del maestro Kim Young Goo, que da nombre al recinto.
La actuación, impulsada desde la concejalía de Deportes, ha consistido en la entrega e instalación de equipamiento específico para el entrenamiento técnico y físico de estas disciplinas, entre el que se incluyen escaleras de coordinación, conos de entrenamiento, soportes para sacos, sacos de boxeo de distintos tamaños, así como paos y manoplas.
Deportes
La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha señalado que este nuevo material permitirá “mejorar la calidad de los entrenamientos, ampliar las posibilidades de trabajo y reforzar la seguridad de las actividades que se desarrollan en el pabellón”. La edil ha visitado las instalaciones este martes, acompañada del maestro de taekwondo Fran Rosado.
Rodríguez ha informado de que la inversión realizada ha ascendido a 1.265,66 euros (IVA incluido) y ha explicado que esta actuación se ha enmarcado en la planificación continua del Ayuntamiento para la mejora progresiva del equipamiento de las instalaciones deportivas municipales, atendiendo a las necesidades específicas de cada espacio y al tipo de actividad que se desarrolla en ellos.
Intervención
Asimismo, la concejala ha recordado que esta intervención ha respondido al compromiso del equipo de Gobierno de mantener en condiciones óptimas los pabellones y espacios deportivos municipales, dotándolos del material adecuado para garantizar un servicio de calidad a clubes, deportistas y usuarios.
