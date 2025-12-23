El presidente de la Diputación de Cáceres, tras la decisión de Gallardo de permanecer como aforado: "Si yo tengo ese resultado, me hubiera ido a mi casa esa misma noche"

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha afirmado que, de haber sido él el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura que obtuvo el mal resultado electoral del pasado 21 de diciembre, se habría apartado de la primera línea política: "Me hubiera ido a mi casa". No obstante, ha evitado pronunciarse sobre la decisión personal de Miguel Ángel Gallardo de mantener su acta, al considerar que se trata de una cuestión que debe valorar cada afectado.

Durante una comparecencia ante los medios tras la firma ante notario de la compra del Palacio de Mayoralgo, Morales ha incidido en que la asunción de responsabilidades políticas debía haberse producido "ese mismo día". "Si hubiera sido el candidato del Partido Socialista en Extremadura y hubiera tenido el atacazo que tuve, yo esa noche salgo y pido disculpas a mi partido y me voy para mi casa", ha manifestado.

El dirigente socialista ha recalcado que no pretende dar consejos personales a ningún compañero y ha subrayado que respeta todas las decisiones individuales. "Las cuestiones personales de los diputados, del compañero Gallardo o de cualquier otro compañero, es una situación personal que deben ellos valorarlo", ha señalado.

Morales ha defendido, no obstante, que en política se debe estar "cuando tienes el apoyo de los compañeros y compañeras y también de la ciudadanía". En caso contrario, ha afirmado que él optaría por retomar su actividad profesional fuera de la política.

En cuanto a la ejecutiva celebrada ayer, ha evitado detallar los debates internos y ha negado que se planteara pedir a nadie que dejara su acta. Asimisom, ha recordado que no ostenta responsabilidades orgánicas en el partido y ha indicado que se remite a la posición expresada por el secretario general provincial del PSOE en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina.

Sobre el futuro orgánico del partido y la posible designación de una gestora, Morales ha señalado que la decisión corresponde a la ejecutiva federal, aunque ha coincidido en que debe tenerse en cuenta el peso territorial de toda Extremadura. En este sentido, ha respaldado la petición de que la gestora represente "un nuevo tiempo" y contribuya a reconectar con la ciudadanía tras lo que ha calificado como un resultado electoral "muy duro". Ha concluido defendiendo que el PSOE extremeño cuenta con "gente joven, muy potente y muy buena" para afrontar esta nueva etapa y ha puesto como ejemplo al propio Cotrina para formar parte de la gestora, del que ha destacado su proyección política.