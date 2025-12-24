Actos íntimos: el lenguaje artístico de Santi Senso que une lo ancestral con lo contemporáneo

Santi Senso inició su vinculación con el mundo del arte de manera casi inconsciente, sin una decisión previa ni una vocación plenamente definida. Desde la infancia mantuvo una conexión natural con la expresión artística: cantaba, bailaba y participaba en actividades creativas sin imaginar que aquel impulso temprano acabaría marcando el rumbo de su vida. Su primera experiencia cinematográfica fue en Cáceres, donde interpretó al niño del pueblo en la película La Conquista (1942), sobre la figura de Cristóbal Colón, un trabajo que asumió sin prever que el arte se convertiría en su profesión.

Con 21 años se mudó a Madrid

Durante años desarrolló su trayectoria en Extremadura, participando en montajes teatrales de proyección internacional en espacios tan emblemáticos como el Teatro Romano de Mérida o el Teatro Clásico de Cáceres. Sin embargo, al cumplir los 21 años tomó una decisión clave en su vida personal y profesional, trasladarse a Madrid, dando así inicio a una nueva etapa en su carrera artística.

Musicales, cine y televisión

"Cuando llegué a Madrid empecé de lleno con los musicales. Uno de los primeros fue El Diluvio que viene, un recuerdo muy especial para mí, porque compartí escenario con Gisela, de Operación Triunfo, y además estaba producido por José Luis Moreno. Después me fui de gira por toda España con La Reina de las Nieves, una experiencia intensa y muy enriquecedora. Al mismo tiempo, iba compaginando el teatro con la televisión. Estuve en Amar en tiempos revueltos haciendo de Antonio, el carcelero, y más tarde trabajé en Telecinco en Sexo en Chueca. Poco a poco fueron llegando más proyectos y participé en series como La que se avecina, Águila Roja o Brigada Policial. También hice cine, tanto en producciones españolas como en proyectos internacionales con países como Uruguay, Colombia y Venezuela, lo que me permitió seguir creciendo".

Teatro íntimo en casas particulares

Por otro lado, empezó a explorar una forma de teatro mucho más cercana y personal. "Comencé a hacer teatro íntimo en casas particulares, actuando en habitaciones, salones e incluso en la cama de personas de distintos lugares de España. Era una manera directa y viva de compartir el arte, sin escenario ni distancia. De esa experiencia nació el Festival Internacional de Teatro Íntimo en Casas Particulares, una aventura que marcó un antes y un después en mi manera de crear. Con el tiempo, el teatro íntimo fue ocupando otros espacios poco convencionales: habitaciones de hotel, cuevas, trasteros, garajes… hasta que, casi sin darme cuenta, también empezó a llegar a espacios más tradicionales. Pero el germen de todo estaba claro, mi compañía y mi propio lenguaje artístico, Actos íntimos una forma de expresión que no se limita solo al teatro".

Proyectos en múltiples ámbitos artísticos

A través de Actos íntimos, Santi Senso ha desarrollado proyectos en múltiples ámbitos artísticos. Su trabajo ha tenido una especial proyección en Latinoamérica y se ha extendido también a las artes plásticas, con obras pictóricas expuestas en galerías y museos. En el terreno audiovisual, ha creado piezas como el documental sobre las lavaderas de Extremadura, realizado en el Museo Vostell y estrenado posteriormente en cines de Madrid.

Lenguaje artístico propio

Su trayectoria incluye además diversas intervenciones escultóricas, entre las que destacan Oliva y Olivio, un abrazo ancestral, ubicada en el Casar de Cáceres, así como otra obra instalada en Trevejo, junto a numerosas creaciones repartidas por distintos espacios. Todo este recorrido creativo parte de una misma raíz: las tradiciones, el canto, el folclore y las leyendas de Extremadura. Desde ese origen nace su propio lenguaje artístico, el acto íntimo, una forma de expresión que enlaza lo ancestral con lo contemporáneo y que vertebra el conjunto de su obra.

Último proyecto: 'La soledad no existe'

Por último, hace apenas un mes presentó en la Gran Vía de Madrid la obra La soledad no existe, un proyecto con el que reivindica el talento de la región y defiende la idea de que la soledad es un concepto compartido. Para ello, ha contado con artistas como Shabella Rous, El Gato con Jotas, Alberto Amarilla, el Grupo de Folclore Extremeño o el pintor JADU, subrayando la importancia que para él tiene la gente de su tierra. Actualmente, compagina la escritura de un libro sobre La soledad no existe con la organización de un ciclo internacional de cine íntimo en la Gran Vía de Madrid.