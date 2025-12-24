Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "La inteligencia que amplía la razón"

Hace más de dos siglos, el químico británico Joseph Priestley ofreció una maravillosa metáfora del progreso científico: «a medida que el círculo de luz se expande, también lo hace su circunferencia, es decir, la frontera entre la luz del conocimiento y la oscuridad de lo desconocido». Esta parte sin luz se extiende hacia el infinito y la ciencia que lo acorrala –según Claudia López– es la matemática. Esta ciencia se convierte en la ciencia del infinito.Si la matemática se convierte –por su especificidad en el ordenar la realidad a través del número, es decir, del tiempo– en la "razón" del infinito, la religión, para Schleiermacher, es sentimiento de lo infinito.En el caso de la religión, cuando hablamos de "Razón", es Dios quien garantiza la racionalidad.

Mantenemos que la razón asimila el caos de la realidad mediante conceptos, mediante los cuales clasifica y discierne lo que se le presenta, para posteriormente emitir juicios apofánticos susceptibles de verificación por correspondencia con la realidad. La razón ampliada que busca rescatar de la modernidad los atributos que la conformaron y dar un paso más hacia la diáspora del futuro, y en ello, si esto fuera posible, reconocer el entramado argumental que, sobre Dios, ha generado el hombre en nuestra cultura occidental. Será desde los límites de la razón misma en donde aposentar el caos aparente de lo sagrado. Nuestro tiempo requiera de la ampliación de los conceptos de razón y de Dios, ambos unidos desde que la inteligencia general del homo sapiens se vertebró en las inteligencias específicas que nos están permitiendo ampliar nuestra especie.

Podemos entender que ser en el mundo como experiencia vivida dota a la inteligencia de los atributos intuitivos capaz de abarcar el concepto del Dios de los filósofos a la vez que "comprender" lo revelado de las grandes tradiciones culturales religiosas de nuestro tiempo. Captar el mundo que nos es propio requiere redefinir la lógica que la inteligencia aplica al "estar en el mundo". Dios como razón del hombre y este ampliando el decir del concepto trascendente bien requiere de esfuerzos, cuando menos de intentos de navegar en el límite mismo de la razón y, por tanto, de la filosofía como garante de ello mismo. La tradición nos arroja a ese futuro que debemos desvelar-construir para seguir siendo hombres en su exultante imaginación.Razón ampliada como necesaria ante el incesante reto de la pregunta, ante el misterio de la vida en cuanto inaprensible todo ella, o cuando menos, a los ojos de quien lo escribe.