Casi 200 kilos de verduras directos desde la Ribera del Marco para los más necesitados

Dos intengrantes de la Comunidad de Regantes La Concordia de la Ribera del Marco han hecho entrega a los hermanos de la Cruz Blanca de casi 200 kilos de verduras y hortalizas como un gran gesto de solidaridad.

Han entregado brécol, puerro, romenescu, coliflor y calabaza. Se trata de Antonio Leal y Agustín Rebollo, que llevan ya media década organizándose en verano y en invierno para donar una parte de la cosecha a asociaciones benéficas.

"Lo hacemos porque nos gusta ser solidarios con la gente. Hay personas que se dedican a lo mismo que nosotros y prefieren que su cosecha se ponga mala antes que donarla. Nosotros no somos así", sentencia Antonio Leal.