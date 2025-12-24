Solidaridad navideña
Casi 200 kilos de verduras directos desde la Ribera del Marco para los más necesitados
Antonio Leal y Agustín Rebollo hicieron entrega de puerros, brécol, romenescu, calabaza y coliflor a los hermanos de la Cruz Blanca
Dos intengrantes de la Comunidad de Regantes La Concordia de la Ribera del Marco han hecho entrega a los hermanos de la Cruz Blanca de casi 200 kilos de verduras y hortalizas como un gran gesto de solidaridad.
Han entregado brécol, puerro, romenescu, coliflor y calabaza. Se trata de Antonio Leal y Agustín Rebollo, que llevan ya media década organizándose en verano y en invierno para donar una parte de la cosecha a asociaciones benéficas.
"Lo hacemos porque nos gusta ser solidarios con la gente. Hay personas que se dedican a lo mismo que nosotros y prefieren que su cosecha se ponga mala antes que donarla. Nosotros no somos así", sentencia Antonio Leal.
