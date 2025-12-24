La música como apoyo emocional en las UCI de Cáceres: así es el proyecto del SES y la Fundación Atrio

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Fundación Atrio Cáceres han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de sesiones de música en las unidades de cuidados intensivos de los centros hospitalarios del área de salud de Cáceres, según ha recogido el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

El acuerdo, suscrito el pasado 4 de diciembre y cuya publicación oficial se ha realizado este martes, ha establecido un marco de colaboración para la puesta en marcha de estas actividades, que estarán dirigidas tanto a las personas ingresadas en las UCI como a sus acompañantes. La iniciativa tendrá carácter voluntario y no interferirá en el funcionamiento habitual de las unidades ni en el trabajo de los profesionales sanitarios.

El convenio ha recogido que la música puede actuar como una herramienta terapéutica en contextos de aislamiento, incertidumbre y sufrimiento, como los que se viven en las unidades de cuidados intensivos, facilitando la canalización de emociones y contribuyendo a hacer más llevadera la estancia hospitalaria.

Imagen del Hospital Universitario de Cáceres. / Junta de Extremadura

Según el documento, la Fundación Atrio Cáceres se ha comprometido a aportar el material necesario, coordinar las actividades, garantizar la formación y cobertura aseguradora de las personas voluntarias y respetar de forma estricta la confidencialidad y los derechos de los pacientes. Por su parte, el SES ha asumido la organización y supervisión del acceso a los centros, así como la obtención del consentimiento de las personas beneficiarias.

El convenio no ha supuesto obligaciones económicas para ninguna de las partes y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta otros cuatro años. Asimismo, se ha previsto la creación de una comisión de seguimiento para evaluar el desarrollo de las actividades y resolver posibles incidencias.