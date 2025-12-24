Una obra monumental en plena parte antigua de Cáceres para cerrar 2025: comienzan la restauración de la cubierta de la Preciosa Sangre

Cáceres se enfrenta a una obra monumental en pleno corazón de la parte antigua para cerrar el año 2025. Ya han comenzado los trabajos de restauración de la cubierta de la iglesia de la Preciosa Sangre, ubicada en la plaza de San Jorge. Se ha instalado un andamio en la Cuesta de la Compañía para acceder a la parte más elevada de este imponente templo y que los trabajos puedan comenzar.

El objetivo de esta actuación es potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación. El proyecto tienen un presupuesto superior a los 271.290 euros y está cofinanciado entre la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura y el dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Para la obra, a pesar de que la calle no está cortada, se ha habilitado un desvío para poder llegar a la zona de San Mateo a través de flechas por la Cuesta de Aldana, la calle de la Monja y la calle Orellana.

En la iglesia, tal y como se desprende del informe técnico, se prevé actuar en el interior para revertir problemas de filtraciones y, una vez solucionados, se trabajará para restaurar los paramentos afectados. Se estima un período de actuación de seis meses y durante la intervención se retirará, en primer lugar, la cobertura de teja árabe, recuperando todo el material posible para utilizarlo como cobija en la cubierta nueva.

Posteriormente, se demolerán tablero y tabiquillos de la cubierta, los cuales, debido a su pequeño espesor, se encuentran deteriorados. Una vez retiradas las tejas, se realizará una limpieza general de la superficie. Asimismo, se contempla la instalación de la nueva cubierta con el mismo sistema constructivo, que concluirá con la propia cobertura de teja árabe. En esta ocasión, se incluirá una impermeabilización asfáltica bajo la teja para garantizar su estanqueidad, aunque se produzcan corrimientos de tejas por la presencia de aves.

Por otro lado, la cubierta de la linterna se realizará con chapa de zinc, mientras que para las torres se seguirá con el mismo criterio actual, por lo que el revestimiento será de mortero de cal al que se le aplicará un producto hidrófugo.

Ejecutada la obra de la cubierta, se intervendrá en los paramentos afectados, picando los morteros de cal que se encuentren en peor estado, raspando la pintura en los no picados y aplicando un tratamiento fungicida.

Igualmente, se repondrá el paramento de cal y se encalará la estancia al completo de un edificio que, en líneas generales, se encuentra en buen estado de conservación.