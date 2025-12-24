El uso de petardos vuelve a poner en alerta a los dueños de mascotas en Cáceres durante la Navidad

El uso de petardos y otros artefactos pirotécnicos durante las celebraciones navideñas ha vuelto a generar preocupación entre propietarios de mascotas, veterinarios y asociaciones protectoras de animales en Cáceres, que han alertado de los efectos negativos que el ruido puede provocar en perros y gatos.

Según han explicado profesionales del ámbito veterinario, los estruendos repentinos pueden provocar en los animales episodios de ansiedad, miedo intenso, taquicardias, temblores o incluso huidas descontroladas, con el consiguiente riesgo de accidentes o pérdidas. Estas situaciones se repiten cada año coincidiendo con Nochebuena, Nochevieja y la llegada de los Reyes Magos.

Episodios de miedo y desorientación

Desde las protectoras han señalado que en estas fechas se incrementan las consultas por animales extraviados, muchos de ellos tras haberse escapado de sus domicilios asustados por los petardos. También han recordado que el impacto del ruido no se limita a los animales domésticos, sino que afecta igualmente a la fauna urbana.

“Hay perros que pueden tardar días en recuperarse del estrés que les provoca la pirotecnia, y en algunos casos se producen lesiones por intentos de huida o golpes”, han indicado desde el sector veterinario, que ha insistido en la necesidad de prevenir estas situaciones.

Recomendaciones para minimizar el impacto

Los especialistas han recomendado a los propietarios de mascotas adoptar algunas medidas preventivas durante los días con mayor uso de petardos, como mantener a los animales dentro de casa, cerrar puertas y ventanas, crear espacios seguros donde se sientan protegidos y evitar sacarlos a pasear en las horas de mayor riesgo.

Asimismo, han aconsejado no dejar a los animales solos si es posible y consultar con el veterinario en casos de ansiedad severa, ya que existen pautas y tratamientos que pueden ayudar a reducir el estrés.

Llamamiento al uso responsable

Desde las asociaciones animalistas se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que haga un uso responsable de la pirotecnia o, en la medida de lo posible, opte por alternativas menos ruidosas. “La diversión de unos minutos puede convertirse en un problema grave para muchos animales”, han subrayado.

En este sentido, han recordado que cada vez son más los municipios que apuestan por celebraciones con bajo impacto acústico y han animado a avanzar hacia modelos festivos más respetuosos con las personas y los animales.