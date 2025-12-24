Petunias contra el cáncer: un gesto simbólico en los hospitales de Cáceres

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha puesto en marcha la iniciativa “Sembrando Esperanza”, un proyecto solidario que ha desarrollado en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud (SES) con el objetivo de acompañar emocionalmente a las personas con cáncer y a sus familias durante las fechas navideñas.

La iniciativa ha consistido en la entrega de marcapáginas elaborados con papel de semilla plantable, que contienen semillas de petunias. Estos elementos se han distribuido entre pacientes oncológicos y familiares en los hospitales del Área de Salud de Cáceres a través del voluntariado de la asociación, con la propuesta de que puedan sembrarlos en una maceta como símbolo de crecimiento y buenos deseos para el año 2026.

La presentación del proyecto se ha celebrado este martes en el Hospital San Pedro de Alcántara, donde también se ha instalado un árbol de Navidad en la zona del Hospital de Día. En él, pacientes y profesionales sanitarios han colgado tarjetas con mensajes de ánimo, agradecimiento y esperanza.

Imagen de la campaña. / AECC

Durante el acto, el gerente de la AECC en Cáceres, Ignacio Lucero, ha señalado que “Sembrando Esperanza es una forma sencilla pero muy potente de decirle a las personas con cáncer y a sus familias que no están solas”, y ha indicado que cada semilla “representa tiempo, cuidado y futuro”.

Carácter participativo

La coordinadora de Voluntariado de la entidad, Cristina Alonso, ha destacado el enfoque participativo del proyecto y ha explicado que la intención ha sido crear una iniciativa “que tuviera continuidad y no se quedara en un gesto puntual”. En este sentido, ha apuntado que el hecho de plantar y cuidar una semilla “conecta con el proceso vital de muchas personas que atraviesan la enfermedad”.

El acto ha contado también con el testimonio de Joaqui Corbacho, familiar de un paciente atendido por la asociación, quien ha señalado que “en momentos tan duros, cualquier gesto de cercanía marca la diferencia” y ha valorado la iniciativa como un símbolo de “esperanza, fuerza y vida”.

Con esta acción, la Asociación Española Contra el Cáncer ha reforzado su compromiso de acompañar a las personas con cáncer y a sus familias, incorporando iniciativas centradas en el apoyo emocional y humano, especialmente en fechas señaladas como la Navidad.