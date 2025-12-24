Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

De Sierpes a Reyes Huertas: las calles y escaleras de Cáceres que más cuestan subir

Los cacereños se ponen a prueba cada día en subidas complicadas como la avenida Virgen de la Montaña, Diego María Crehuet, Ronda del Carmen o la Cuesta de Aldana

El bulevar de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, en la parte más cercana a la plaza de Los Conquistadores.

El bulevar de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, en la parte más cercana a la plaza de Los Conquistadores. / Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres es una ciudad que se recorre a pie, pero no siempre sin esfuerzo. No es necesario alejarse de los grandes ejes urbanos para comprobar que su trazado histórico, su crecimiento irregular y su orografía convierten algunas cuestas, escaleras y pasajes en auténticos retos cotidianos para vecinos de todas las edades.

Zonas como la avenida Virgen de la Montaña, Reyes Huertas, la Ronda del Carmen, Diego María Crehuet, la Cuesta de Aldana o la calle Sierpes son enclaves de difícil acceso para los vecinos, sobre todo los de mediana y avanzada edad. Eso sí, son enclaves que ya forman parte del mapa emocional de muchos cacereños, que los suben a diario del trabajo,d el colegio o de casa. Tramos que cansan, pero que también cuentan la historia de una ciudad levantada a distintos niveles.

Puntos mencionados

Entre los puntos más mencionados por los vecinos se encuentran las escaleras que conectan distintos barrios y zonas históricas, utilizadas a diario como atajo. El mayor ejemplo es la calle Sierpes, donde su subida a través de las escaleras para llegar hasta la zona de Santa Clara, es complicada. En ella se encuentra el Paideuterion, uno de los colegios más históricos de la ciudad.

El concejal de Obras, Víctor Bazo, junto a los operarios en Ronda del Carmen.

El concejal de Obras, Víctor Bazo, junto a los operarios en Ronda del Carmen. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

Para muchos cacereños, estas cuestas y escaleras forman parte de una normalidad asumida. "Te acostumbras, aunque hay días que cuesta más", reconoce un jubilado en la zona de Ronda del Carmen que ha asegurado que sigue subiendo por allí "porque es lo que me mantiene en forma".

Santuario de la Montaña

Y también hay que destacar la subida más complicada de toda la ciudad: la subida al santuario de la Montaña. Cada día, centenares de personas utilizan este trayecto, más transitado que nunca desde la construcción de la Ronda Este y su senda peatonal paralela, como vía espiritual para acercarse a la patrona de la ciudad o para hacer ejercicio. En total, son más de dos kilómetros y medio desde Fuente Concejo de una dura subida.

Accesibilidad

Entretanto, el Ayuntamiento de Cáceres sigue trabajando para ganar en accesibilidad en toda la ciudad. Lo último ha sido la ampliación de la acera en la calle Médico Sorapán, pero también se está trabajando mucho en crear itinerarios para personas con movilidad reducida o en mejorar las paradas de autobús.

