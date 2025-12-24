Vecinos y familias disfrutarán de una jornada de convivencia y migas en la Plaza de Italia en Cáceres este sábado

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad estas navidades.

Una jornada de migas para disfrutar en familia

Este sábado 27 de diciembre, a partir de las 14.00 horas, la Plaza de Italia se convertirá en punto de encuentro para vecinos y familias que quieran disfrutar de una jornada de convivencia y buena comida. La Asociación de la Plaza de Antonio Canales será la encargada de preparar unas migas tradicionales que prometen conquistar a todos los asistentes.

La actividad, abierta a todo el público, busca fomentar el espíritu comunitario y ofrecer un espacio de encuentro en el que grandes y pequeños puedan compartir un rato agradable. Los organizadores animan a los vecinos a acercarse, disfrutar de las migas y aprovechar la ocasión para celebrar en familia y fortalecer los lazos del barrio. Con esta iniciativa, la Plaza de Italia se consolida como un lugar de referencia para actividades culturales y gastronómicas, donde la tradición y la convivencia se dan la mano en pleno centro de la ciudad.

Presentación del libro 'La mitra roja' en la Biblioteca Pública de Cáceres

La Biblioteca Pública de Cáceres acogerá este sábado 27 de diciembre a las 19.00 horas la presentación del libro La mitra roja. La obra transporta al lector al verano de 2025, cuando durante unas obras en la iglesia de Hoyos, en la Sierra de Gata, se descubren varias tumbas de la Guerra de la Independencia, entre ellas la posible del obispo de Coria, don Juan Álvarez de Castro, asesinado por soldados franceses en 1809.

Más de dos siglos después, el misterio de su sepulcro sigue sin resolverse. A través de la historia, el lector acompaña a tres peregrinos que viajan por la Ruta de la Plata hasta Coria para venerar el sagrado mantel de la Última Cena, explorando conventos, hospitales y pueblos saqueados, y descubriendo la vida de los niños expósitos, guerrilleros y la medicina rural de la época. La mitra roja combina intriga, suspense y memoria histórica, iluminando un período oscuro de la historia española en el que la esperanza y la dignidad lograron sobrevivir gracias a la creatividad y el ingenio de generaciones pasadas.

El Gran Teatro de Cáceres presenta 'Jack y las Habichuelas Mágicas. Volver a Empezar'

Este domingo 28 de diciembre, a las 12:30 horas, el Gran Teatro de Cáceres acoge el musical Jack y las Habichuelas Mágicas. Volver a Empezar, una versión contemporánea y divertida del clásico cuento.

La historia sigue a una chef influencer, su hijo gamer y una niñera con alma de vaca gallega, que se ven envueltos en una aventura llena de humor, música y fantasía. Entre sus originales personajes destacan una planta gigante, una gallina cubana que pone huevos de oro, un arpa sin inspiración y una ogra terapeuta que hace taichí.

Este musical para todos los públicos conecta el cuento clásico con temas actuales como la ansiedad, la conciliación y la soledad no deseada, recordando que lo más valioso no se compra ni se vende, y que a veces lo mágico consiste en parar, respirar y volver a empezar.