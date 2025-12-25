El Cartero Real recorrerá el centro de Cáceres el 30 de diciembre para recoger las cartas de los niños

El Cartero Real de los Reyes Magos llegará a Cáceres el próximo martes 30 de diciembre, en un acto organizado por el grupo joven de la Cofradía de Jesús de la Salud, que ya tiene avanzados todos los preparativos para una de las citas más esperadas por los más pequeños durante las fechas navideñas.

El desfile partirá a las 18.00 horas desde el Centro Joven Ágora Francesco, situado en la plaza de Santo Domingo, y recorrerá algunas de las principales calles del centro de la ciudad. El itinerario continuará por la plaza de la Concepción, Moret, Pintores y finalizará en la plaza Mayor, donde se concentrará la parte central del acto.

Durante el recorrido, el Cartero Real estará acompañado por su séquito y por sus pajes, que irán lanzando caramelos al público asistente, todo ello animado con melodías navideñas y festivas, en un ambiente pensado especialmente para el disfrute de los niños y sus familias.

Recogida de cartas

La llegada a los soportales del ayuntamiento está prevista en torno a las 18.30 horas. Allí se procederá a la lectura de un manifiesto en el que se anunciará la inminente llegada de los Reyes Magos a la ciudad. A continuación, comenzará la recogida de cartas de todos los niños cacereños que deseen hacer llegar sus deseos a sus Majestades de Oriente.

Cartel del evento. / Hermandad de la Salud.

Para amenizar la espera, la organización ha previsto distintas actividades, como el reparto de globos y caramelos, así como sorteos, con el objetivo de convertir la jornada en una experiencia festiva y participativa para toda la familia.