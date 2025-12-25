Estos son los consejos de los farmacéuticos de Cáceres para cuidar tu salud estas Navidades

De cara a las fiestas navideñas, caracterizadas por un mayor consumo de alimentos y bebidas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres lanza un mensaje de concienciación a la ciudadanía, instando a la población a cuidar su alimentación y mantener hábitos saludables.

Los profesionales recomiendan tomar decisiones responsables para disfrutar de estas fechas sin comprometer el bienestar físico y emocional.

Planificación y elección

Según el vocal de Nutrición del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Fermín Jaraíz, disfrutar de la gastronomía navideña no significa renunciar a una alimentación equilibrada. "La clave está en aprender a disfrutarla con moderación, evitando los excesos que pueden pasar factura a nuestra salud", afirma Jaraíz.

Entre los principales consejos que el Colegio ofrece se encuentra la planificación previa de los menús. Esto facilita la elección de alimentos de menor contenido calórico y el uso de técnicas culinarias sencillas, como el horno, el vapor o la plancha, para conseguir platos sabrosos pero más ligeros. Además, se recomienda priorizar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra, que aportan saciedad y favorecen el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

Dulces con moderación

Un aspecto crucial de las festividades es el consumo de dulces navideños, que debe moderarse para evitar un aumento significativo de calorías. Asimismo, insisten en mantener una correcta hidratación, priorizando el agua frente a bebidas alcohólicas o azucaradas.

Compras en el mercado de la Ronda del Carmen para las celebraciones navideñas. / Carlos Gil

Actividad física

El mantenimiento de la actividad física sigue siendo una herramienta clave para compensar los excesos navideños. Los farmacéuticos subrayan la importancia de no abandonar el ejercicio durante estas fechas y de seguir cuidando el cuerpo. También se destaca el valor del ejemplo en los hogares con menores, recomendando a los padres limitar el picoteo constante y fomentar hábitos saludables entre los niños.

Cuidado tras las fiestas

Tras las celebraciones, los farmacéuticos alertan sobre la tentación de recurrir a dietas milagro o productos adelgazantes sin la supervisión de un profesional. En lugar de ello, subrayan que el comienzo del año es un buen momento para replantearse los hábitos y comprometerse con un estilo de vida más saludable.

El Colegio de Farmacéuticos de Cáceres resalta que pequeños gestos cotidianos como beber más agua, moverse un poco más cada día y cuidar el descanso tienen un impacto positivo en la salud física y emocional.

Además, recuerdan que la farmacia comunitaria está siempre disponible para resolver dudas, ofrecer consejos y acompañar a la población en el cumplimiento de sus objetivos de salud durante las festividades.