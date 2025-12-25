No habrá vuelta atrás: el acto de consignación de las obras (en plena Navidad) pondrá en marcha el puente de Cedilo

El Ayuntamiento de Nisa ha comunicado oficialmente al alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, que el acto de consignación de la obra del puente internacional sobre el río Sever se ha programado para el próximo 29 de diciembre, a las 14:30 horas, en el Salón Noble de los Paços do Concelho de Nisa.

Según recoge el escrito remitido por el presidente de la Cámara Municipal de Nisa, José Dinis Samarra Serra, la consignación de la obra se celebrará mediante una ceremonia sencilla y de carácter estrictamente institucional, una vez culminado el proceso de aprobación del proyecto por las partes implicadas y en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo en vigor entre los gobiernos de España y Portugal.

Responsable

En la comunicación, el responsable municipal portugués ha trasladado que para el municipio de Nisa supondría “un elevado honor y un particular privilegio” contar con la presencia del alcalde de Cedillo en el acto o, en su defecto, con un representante designado por el consistorio extremeño.

El documento señala que, una vez celebrada esta formalidad administrativa, las administraciones estarán en condiciones de iniciar la ejecución de una infraestructura considerada estratégica para el territorio, al tratarse de una actuación “largamente anhelada” y de “extrema relevancia” para el desarrollo y la cohesión de las regiones transfronterizas.

Nisa

Asimismo, el presidente de la Cámara Municipal de Nisa ha puesto en valor la cooperación institucional mantenida durante todo el proceso, basada, según ha indicado, en una colaboración leal y continuada entre las entidades implicadas, lo que ha permitido superar las distintas fases procedimentales y consolidar las condiciones necesarias para el avance del proyecto, siempre dentro del marco legal y de los compromisos asumidos.

La construcción del puente internacional sobre el río Sever ha sido planteada como una infraestructura clave para mejorar la conectividad entre ambos lados de la frontera y reforzar las relaciones económicas y sociales entre los municipios implicados.

Carlos Gil

Estructura

Contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.