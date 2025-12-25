Malpartida de Cáceres convoca un certamen fotográfico con la cigüeña blanca en el objetivo

Malpartida de Cáceres convoca la trigésima quinta edición del certamen fotográfico internacional 'Semana de la Cigüeña', un concurso enmarcado en la celebración que la localidad cacereña dedicada, desde 1990, a la promoción de sus colonias de esta ave, emblema de Extremadura, y el medio ambiente, con un programa de actividades culturales y medioambientales, así como distintos reconocimientos.

El plazo para presentar trabajos en la edición de 2025, cuyo tema es 'la cigüeña blanca', permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del día 16 de marzo de 2026. En el certamen pueden participar todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía, con un máximo de dos imágenes por autor, en blanco y negro o color.

Para concurrir al concurso será necesario cumplir las bases publicadas en la web del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, entra las que se establece que las obras no podrán haber sido presentadas ni premiadas en otros certámenes. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a certamenfoto@malpartidadecaceres.es.

El fallo del jurado será "inapelable", según recogen las bases. Además, se valorará negativamente aquellas fotografías en las que se haya podido ocasionar algún perjuicio a las aves o a su entorno, tomando como referencia el Código Ético de la Asociación de Fotógrafos de la Naturaleza Aefona.

Premios

El certamen, convocado por el consistorio local, contempla un primer premio de 1.200 euros, un segundo de 600 euros y un tercero de 400 euros. Cuenta con la colaboración de la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura y del Servicio de Turismo de la Diputación Provincial de Cáceres.

Entrega de premios

La entrega de galardones tendrá lugar durante la jornada de clausura de la trigésima quinta edición de la 'Semana de la Cigüeña', prevista para el mes de abril de 2026.

Del total de imágenes presentadas, seleccionarán 25 que serán impresas en papel fotográfico para su exposición durante la celebración de la semana dedicada a esta especie emblemática para Malpartida de Cáceres, único Pueblo Europeo de la Cigüeña en España. Además, las bases recogen que las fotos seleccionadas podrán formar parte de una muestra permanente o itinerante cuyo objetivo será la promoción del certamen fotográfico y de la Semana de la Cigüeña.

Ganadores en 2025

En la pasada edición, a la que el ayuntamiento indica que se presentaron 152 fotografías llegadas de diferentes partes de España y de distintos países, se alzó con el primer premio la imagen, titulada 'Stork Yaren', captada por el turco Alper Tüydeş, que ilustra una historia de amistad entre un pescador y una cigüeña.

La foto, tomada en un pueblo de Turquía, refleja la inusual relación de más de 14 años entre el 'tío' Adem Yilmaz y una cigüeña blanca a la que llaman Yaren, que en turco significa "compañera".

‘Atardeceres rojos’, de Mario Suárez, segundo premio del certamen de 2025. / Cedida por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

El segundo premio de 2025 recayó en Mario Suárez (Oviedo) por su fotografía 'Atardeceres rojos', mientras que el tercero fue para el vallisoletano Francisco Javier Ruiz por, 'Duelo de sables'.