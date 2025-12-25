La Navidad toma las calles de Cáceres: los niños disfrutan de los regalos de Papá Noel en el paseo de Cánovas

La ilusión del día de Navidad se ha trasladado a las calles de Cáceres a lo largo de la mañana, con niños y familias disfrutando de los regalos traídos por Papá Noel en los parques y paseos de la ciudad. Juegos de mesa, muñecas y bicicletas se mezclaban con las sonrisas de los más pequeños en un paseo de Cánovas que ha presentado una gran afluencia y una estampa festiva durante el inicio de la jornada.

Aunque en la mayoría de casas sigue predominando la tradición de los Reyes Magos, cada vez son más las familias que combinan ambas celebraciones, sobre todo cuando hay niños pequeños. Es el caso de Eduardo Bardón, padre de dos niñas, quien reconoce que en su familia siempre han sido “más de Reyes”, pero ahora intentan que Papá Noel también tenga protagonismo. “Han recibido algo de ropa, un puzzle, un cuento y un juego de apilamiento”, explica.

Tradición menos arraigada

Una experiencia similar comparte David Parra, que celebra la llegada de Papá Noel principalmente por su hija pequeña, de nueve años. "El resto de mis hijos ya son mayores", señala. En su casa, los regalos se repartirán entre ambas fechas. “Para Papá Noel dejamos los más pequeños, ya que no es una tradición tan arraigada en Europa, y los grandes para el día de Reyes”, comenta.

Para Ana Domínguez, esta ha sido la primera vez que han recibido a Papá Noel en su casa. “Yo siempre he sido de los Reyes Magos”, reconoce, pero explica que la decisión responde a motivos personales. “Tenemos familiares muy separados geográficamente, por lo que el día de Navidad intentamos que se junten todos los niños y reciban algún regalo”. Al igual que la mayoría, han optado por detalles simbólicos, como libros o pequeños juguetes.

También Manuel y María han salido a pasear con su hija Aitana, de seis años, para que disfrutara del día y de sus nuevos regalos. “Aunque no habíamos pedido nada”, cuentan, “esta mañana se ha levantado y tenía dos sorpresas junto al árbol". "Unas orejeras y una muñeca Nancy", puntualiza la pequeña, que no se separaba de sus juguetes.

Punto de encuentro

La estampa se ha repetido a lo largo de la mañana en este paseo cacereño, convertido en un punto de encuentro donde familias enteras han compartido tiempo al aire libre mientras los niños estrenaban sus regalos, prolongando la ilusión de la mañana de Navidad más allá de casa.